El once de River que sueña Gallardo para 2026 con todos los posibles fichajes del mercado de pases

Pasan las semanas y en River Plate continúa atormentando el 2025 para el olvido que dejó como saldo una nueva sequía de títulos, un Superclásico perdido ante Boca Juniors y el hecho de no haberse clasificado para la próxima edición de la Copa Libertadores de América. Como consecuencia de ello, Marcelo Gallardo quedó en el foco de las críticas.

Naturalmente, como se imaginaba ante un contexto de este calibre, la renovación del plantel ya se puso en marcha. Todo se inició con los alejamientos de cinco referentes que encontraron la finalización de sus respectivos contratos: Enzo Pérez, Milton Casco, Gonzalo Martínez, Ignacio Fernández y Miguel Borja. Todos se fueron libres.

A su vez, otros nombres propios como Paulo Díaz, Fabricio Bustos y Facundo Colidio pueden marcharse sin demasiados inconvenientes si llega un ofrecimiento formal acorde a las exigencias de River. Solamente unos pocos son intransferibles debido a los flojos rendimientos que se presentaron en la institución del barrio porteño de Núñez.

En tanto, los posibles refuerzos están a la orden del día y la danza de nombres ya se adueñó de la escena. El próximo mercado de pases de River debe tener acción sí o sí y ya son muchos los apuntados por el cuerpo técnico encabezado por Gallardo para desembarcar en el Millonario y poder revertir esta situación sumamente adversa.

Marcelo Gallardo busca refuerzos para River. (Foto: Getty)

En medio de ese panorama, el Muñeco ya tiene en la cabeza un boceto de su once ideal para disputar la próxima temporada, en la cual River tendrá que afrontar, después de mucho tiempo, la Copa Sudamericana. Una formación tentativa con posibles fichajes por los que Stefano Di Carlo y compañía ya están trabajando.

El mercado de pases de River

Entre los jugadores que más posibilidades tienen de recalar en River en la próxima ventana de transferencias se sitúan Fausto Vera (mediocampista central de Atlético Mineiro), Santiago Ascacíbar (mediocampista central de Estudiantes de La Plata), Gianluca Prestianni (extremo de Benfica), Tadeo Allende (delantero de Celta de Vigo) y Julio Soler (lateral izquierdo de Bournemouth).

Por otra parte, recientemente y por diversas cuestiones relacionadas con lo económico, desde River desistieron de ir a la carga por tres jugadores: Kevin Amaro (lateral derecho de Liverpool de Uruguay), Román Vega (lateral izquierdo de Zenit) y Luciano Gondou (delantero de Zenit). Ninguno de ellos formará parte del plantel de Gallardo.

Después hay otros jugadores que deambulan por el radar de River, pero todavía no hay ningún acercamiento concreto por ellos. Son, por ejemplo, Claudio Echeverri (volante ofensivo de Manchester City que está cedido en Bayer Leverkusen), Santino Andino (extremo de Godoy Cruz de Mendoza), Facundo Mura (lateral derecho de Racing Club) y Julián Millán (defensor de Nacional de Uruguay).

La formación de River que sueña Gallardo

Franco Armani (Jeremías Ledesma); Gonzalo Montiel (Fabricio Bustos/Facundo Mura), Lucas Martínez Quarta (Germán Pezzella/Sebastián Boselli), Lautaro Rivero (Paulo Díaz), Marcos Acuña (Julio Soler); Santiago Ascacíbar (Kevin Castaño), Fausto Vera (Juan Carlos Portillo), Giuliano Galoppo (Maximiliano Meza/Matías Galarza); Gianluca Prestianni (Juan Fernando Quintero/Santiago Lencina); Sebastián Driussi (Tadeo Allende/Ian Subiabre) y Maximiliano Salas (Facundo Colidio/Agustín Ruberto).

