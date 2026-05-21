Elogiado por Mourinho e invicto en la Primeira Liga, así llega Nicolás Otamendi a River

El marcador central se sumará al Millonario luego de su participación en el Mundial con la Selección Argentina.

La espera llegó a su fin: Nicolás Otamendi será jugador de River. El marcador central llega a Núñez libre desde Benfica y firmará por 18 meses. Fueron varios los mercados de pases en los que se rumoreó que el campeón del mundo podía llegar al Millonario, pero recién se hizo efectivo ahora, a sus 38 años.

Otamendi llegará a un River con falencias en defensa. Ninguno de los marcadores centrales tuvo un buen semestre, por lo que el campeón del mundo tendrá la responsabilidad de mejorar al equipo y también de ser un líder en el vestuario, como lo fue prácticamente en todos los equipos en los que jugó en su carrera.

¿Cómo llega Otamendi a River?

En la última temporada, Nicolás Otamendi jugó 49 partidos en Benfica, marcó 3 goles y brindó 4 asistencias. En lo que respecta a títulos, el elenco de Mourinho no ganó ninguno de los títulos que disputó: fue tercero en la Primeira Liga (sin perder ningún partido), quedó eliminado de la Champions League en 16avos de final y en la Taça de Portugal quedó afuera en cuartos de final ante Porto.

Mourinho elogió a Otamendi

A lo largo de la temporada, José Mourinho habló maravillas del marcador central de la Selección Argentina. En septiembre de 2025, Mou afirmó: “Este es un equipo de jóvenes con un hombre que es campeón del mundo, que es el capitán“.

Además, agregó: “Hay clubes en los que el brazalete no está en el brazo adecuado, ya me ha pasado, pero en este caso está en el brazo de alguien que es un verdadero capitán y se asume como tal“.

Se viene el Mundial

Antes de sumarse a River, Nicolás Otamendi afrontará su último gran desafío en la Selección Argentina: jugará el Mundial 2026 y después se despedirá de la Albiceleste. Cabe recordar que el marcador central es campeón del mundo, de dos Copa América y de la Finalissima.

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Nicolás Otamendi en la Selección Argentina. (Foto: Getty).

La carrera de Nicolás Otamendi

Vélez | 2009 – 2010

Porto | 2010 – 2014

Atlético Mineiro | 2014

Valencia | 2014 – 2015

Manchester City | 2015 – 2020

Benfica | 2020 – 2026

River Plate | 2026 –

DATOS CLAVE

Nicolás Otamendi firmará por 18 meses con River tras llegar libre desde Benfica.

firmará por 18 meses con River tras llegar libre desde Benfica. El defensor Nicolás Otamendi llega al club de Núñez a sus 38 años.

llega al club de Núñez a sus 38 años. El campeón Nicolás Otamendi reforzará una defensa que tuvo un mal semestre futbolístico.