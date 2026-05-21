Franco Colapinto y Alpine buscarán establecerse en el quinto lugar del campeonato durante el GP de Canadá

El circuito de Montreal trae acción a la Fórmula 1 este fin de semana luego del apasionante GP de Miami.

La quinta fecha de la temporada nos traslada a Montreal para disputar el Gran Premio de Canadá. En un año marcado por el nuevo reglamento técnico —enfocado en la administración de energía y la recarga de baterías—, la Fórmula 1 no da respiro en su carrera de desarrollo constante.

Este fin de semana será especial: por primera vez, el circuito Gilles Villeneuve albergará una carrera Sprint, lo que significa apenas una tanda de entrenamientos el viernes antes de pasar a la clasificación y la competencia pura.

El campeonato ha comenzado con un dominio marcado por parte de Mercedes, pero la dinámica interna es la gran sorpresa. Mientras George Russell partía como candidato al título y ganó en Australia, la irrupción de Kimi Antonelli, con tres victorias consecutivas, ha generado un debate inesperado. Russell necesita urgentemente descontar puntos, y Canadá es un circuito que históricamente le sienta muy bien.

En lo que respecta a los cuatro equipos más fuertes, Mercedes trae su primera gran evolución del año, destacando una nueva caja de cambios más chica y liviana, vital para mejorar la distribución de peso, que también mejora también llegará a sus equipos clientes -Williams y Alpine-.

De parte de McLaren, los naranjas diseñan su propia caja, por lo que no recibirá esta actualización específica, pero llega en un nivel altísimo tras ganarle la carrera Sprint a Mercedes en Miami. Con el mismo motor, Lando Norris es un candidato firme. Red Bull se ven favorecidos por el trazado canadiense, de tipo stop and go, lo que favorece a las mejores plantas motrices. Con un paquete de mejoras introducido en Miami y con Max Verstappen a la cabeza (acompañado por Isack Hadjar), buscará dominar.

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En las antípodas, Ferrari sufre en este tipo de pistas debido a su déficit de velocidad punta en las rectas. Tienen el mejor chasis, pero el motor los penaliza. Después de esas cuatro escuderías, aparece Alpine, luchando por establecerse en el quinto puesto del campeonato de constructores.

Franco Colapinto: confianza plena y el objetivo de consolidar a Alpine

El argentino Franco Colapinto llega a Montreal con la moral por las nubes. En Miami tuvo un fin de semana consagratorio: sumó puntos importantes (finalizó séptimo) y superó a su compañero, Pierre Gasly, en ambas clasificaciones, sacudiéndose la mala suerte del inicio de temporada.

Ahora, tanto los pilotos como el equipo en sí, buscarán acomodarse en el campeonato de constructores en el quinto puesto, detrás de las cuatro potencias y buscando superar por mayor diferencia a Haas, VCARB y Williams.

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¿Qué le espera a Colapinto en Canadá? Básicamente, tres cuestiones importantes:

Evoluciones: Alpine recibirá la nueva caja de cambios de Mercedes y algunas mejoras aerodinámicas menores.

Alpine recibirá la nueva caja de cambios de Mercedes y algunas mejoras aerodinámicas menores. El circuito lo favorece: El punto débil del actual Alpine son las curvas de alta y media-alta velocidad, debido a un déficit en el alerón delantero (que recién se actualizará en Barcelona). Como Montreal carece de este tipo de curvas, el auto debería sufrir mucho menos.

El punto débil del actual Alpine son las curvas de alta y media-alta velocidad, debido a un déficit en el alerón delantero (que recién se actualizará en Barcelona). Como Montreal carece de este tipo de curvas, el auto debería sufrir mucho menos. El objetivo real: Aunque los puntos en Miami ilusionan, la meta de Alpine y Colapinto es afianzarse como el quinto mejor equipo de la parrilla, superando a rivales directos como Haas (que trae mejoras importantes a esta carrera) y acercarse a los líderes. Meterse en la Q3 será el gran desafío.

El debate en los despachos: la compensación de motores

Después de esta carrera, la FIA se reunirá para evaluar el rendimiento de los motores. Si un motorista se encuentra en una desventaja de entre el 2% y el 4% frente a sus rivales, podría recibir permisos especiales de desarrollo para igualar la parrilla. Ferrari es uno de los principales interesados en conseguir este aval para mejorar su unidad de potencia, al igual que Honda (Aston Martin), que se encuentra en una situación claramente desfavorable.