Por qué juegan sin público Racing vs. Caracas en Avellaneda, por la Copa Sudamericana

Racing recibe a Caracas este jueves en El Cilindro de Avellaneda, desde las 21.00, obligado a ganar para no quedarse sin chances de acceder siquiera al partido de Repechaje para meterse en los octavos de final de la Copa Sudamericana, debido a que el equipo venezolano, que ocupa la segunda posición del Grupo E, le lleva cuatro puntos de ventaja sobre los seis que quedan en disputa.

Como ha sucedido a largo de todo el torneo, el equipo que conduce Gustavo Costas no podrá contar con el apoyo de sus hinchas debido a que el encuentro se disputará a puertas cerradas. Esto tiene que ver con el castigo que le aplicó Conmebol por el uso prohibido de pirotecnia por parte de sus hinchas en las semifinales de la pasada edición de la Copa Libertadores ante Flamengo.

El ente rector del fútbol sudamericano sancionó a Racing con tres partidos de local jugando a puertas cerradas en las competencias internacionales de su jurisdicción, amparándose 12 de su Código Disciplinario que hace alusión al castigo por “el encendido de bengalas, fuegos artificiales o cualquier otro tipo de objeto pirotécnico en el estadio por parte de los aficionados”.

Los convocados de Racing vs. Caracas.

¿Racing puede quedar eliminado si le gana a Caracas?

Si Racing consigue una victoria ante Caracas no quedará automáticamente eliminado de la Copa Sudamericana, pero seguirá sin depender de sí mismo en la última jornada. De hecho, necesitaría que el equipo venezolano no le gane a Botafogo en esa última fecha y estará obligado a ganarle a Independiente Petrolero.

La probable formación de Racing

Aunque Gustavo Costas recién dará a conocer la alineación horas antes del encuentro, se espera que Racing salga a la cancha con Matías Tagliamonte; Di Cesare, Sosa, Rojo o Pardo; Martirena, Zaracho, Zuculini, Miljevic o Adrián Fernández, Gabriel Rojas; Tomás Conechny y Maravilla Martínez.

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¿Qué canal pasa Racing vs. Caracas?

El partido que Racing y Caracas disputarán este jueves desde las 21.00 en Avellaneda se podrá ver en vivo por TV en ESPN y de manera online a través de la plataforma de Disney+.

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