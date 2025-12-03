En medio de los rumores de su salida de River, el agente de Franco Armani reveló dónde quiere jugar en 2026: “Está enojado”

2026 será un año de transición en el plantel de River. Con la salida de varios de los héroes de Madrid, Marcelo Gallardo buscará nuevos referentes en el equipo a la espera de una nueva temporada, en la que intentarán cambiar la cara después de un mal 2025, en el que no logró sus objetivos.

En este contexto, la continuidad de Franco Armani se puso en duda en el club, debido a que tiene un solo año de contrato por delante y cuenta con una cláusula de rescisión unilateral en caso de querer cambiar de aires tras 8 temporadas siendo el arquero titular de equipo.

Sobre esta situación, Martín Araoz, representante del arquero de 39 años, habló en una entrevista con DSports Radio, en donde se refirió al futuro del campeón del mundo y afirmó que su intención es seguir en el elenco de Núñez, por lo menos por un año más, hasta el vencimiento de su contrato.

“Franco está enojado porque no se pudo ganar un título. Quiere seguir ganando en River”, inició para afirmar que el ex Atlético Nacional y Deportivo Merlo estará un nuevo año en el Millonario, ya que busca cambiar la imagen que quedó de la temporada 2025.

Siguiendo por la misma línea, completó: “No lo veo jugando en Colombia. Lo de Atlético Nacional fue un deseo. No depende de él solamente. El fútbol es cambiante, pero ahora no lo veo. Yo lo veo bien en River y tiene contrato hasta diciembre del 2026″.

Para cerrar, se refirió a qué hará Armani en su futuro, luego de retirarse de la actividad profesional, abriendo la puerta a su continuidad en el club: “En un futuro lo veo ayudando en River. Puede ser un espaldarazo para todos los jóvenes del club. Lo veo ahí, no como técnico principal”.

Así las cosas, Armani seguirá en River para la temporada 2026. Como consecuencia de esto, Jeremías Ledesma, el habitual suplente, podría marcharse a préstamo en el próximo mercado de pases con el objetivo de seguir sumando minutos y adueñarse del arco ante la salida del Pulpo.

Los números de Franco Armani en River

Desde su llegada al Millonario a principios de 2018, el arquero de 39 años lleva disputados un total de 364 partidos con la camiseta de River, en los que recibió 286 goles y mantuvo 164 arcos en 0. Además, recibió 21 tarjetas amarillas en 32805 minutos en cancha. En cuanto a su palmarés, ganó 2 títulos internacionales y 8 locales.

