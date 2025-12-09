En Italia vinculan con Boca a un delantero del Milán y de selección: “Lo querrían cedido”

Mientras en Boca todavía están tratando de digerir la derrota 1-0 sufrida ante Racing el último domingo en La Bombonera que los dejó sin chances de disputar la final del Torneo Clausura y puso en duda la continuidad de Claudio Úbeda como entrenador cuando ya parecía un hecho, en Italia avanzaron que un futbolista del Milan podría convertirse en uno de los primeros refuerzos para 2026.

Así como el nombre de Paulo Dybala, actualmente en Roma, sonó con fuerzas ya desde antes de que su excompañero Leandro Paredes diera lugar a su vuelta al club, ahora es otro el delantero emparentado con El Xeneize: Santiago Giménez, hijo del exjugador del club Christian Giménez que pese a nacer en Buenos Aires hizo toda su etapa formativa en Cruz Azul y se naturalizó mexicano, siendo actualmente uno de los nombres fuertes en de la selección que será anfitriona en el próximo Mundial.

Según el portal italiano Tuttosport, Boca tiene intenciones de sumar al atacante en calidad de préstamo por seis meses, ofreciéndole continuidad para llegar de la mejor manera a la próxima Copa del Mundo. Y es que desde su arribo al fútbol italiano procedente desde Feyenoord, Giménez ha ido perdiendo paulatinamente esa regularidad más allá de un inicio de aventura prometedor con el Rossonero. “Lo querrían cedido”, se anunció.

Cursando actualmente una lesión en el tobillo, el internacional por México ya se ha perdido los últimos cinco partidos de Milan en la Serie A, además de estar ausente en el encuentro que decretó la eliminación del equipo en los octavos de final de la Coppa Italia tras caer 1-0 ante Lazio.

Santi Giménez solo marcó un gol en la temporada para Milan, por Coppa Italia ante Lecce. (Getty).

En lo que va de la temporada, Giménez ha disputado un total de 11 partidos oficiales y apenas ha marcado un gol, lo que lo ha dejado muy por debajo de las expectativas que se habían generado por su fichaje. De todos modos, los delanteros no le sobran al rossonero y solo lo dejarían marchar a través de una venta que permita incorporar otro hombre de ataque.

Su simpatía por el Xeneize

Santiago Giménez nació en Buenos Aires cuando su papá Christian todavía defendía la camiseta de Boca y aunque desde los cuatro años se trasladó a México este supo transmitirle el cariño por el Xeneize. “La gente piensa que tengo que ser de Boca o de Cruz Azul. Soy de los dos. Son países diferentes. Tengo a mi padre que desde niño me inculcó ser de Boca pero a mí personalmente me tocó vivir en Cruz Azul y me hice hincha. Soy fanático de los dos“, supo decir durante una entrevista concedida a DSports.

Y agregó: “Me gustaría jugar en Boca. Mi papá jugó en Boca y desde niño me inculcó esta pasión por Boca. Sería un sueño para mí. Primero quiero hacer mi carrera en Europa. Quiero disfrutar. Después si se da, obviamente que me encantaría“.

