Fuerte denuncia a Gianni Infantino por sus acciones con Donald Trump durante el sorteo del Mundial 2026

El pasado viernes se llevó a cabo el sorteo del Mundial 2026, donde Gianni Infantino, como Presidente de FIFA, hizo una actuación estelar y fue una de las figuras preponderantes en el escenario. También lo fue Donald Trump, como Presidente de Estados Unidos, uno de los países organizadores de la Copa del Mundo, pero la interacción que tuvieron terminó siendo foco de una denuncia.

Reporta The Athletic que la organización sin fines de lucro, FairSquare, denunció a Gianni Infantino por una presunta violación del Código de Ética de la FIFA, en una carta de ocho páginas donde cuestionan la neutralidad de Infantino para con Trump, como Presidente de la FIFA. Neutralidad que está estipulada en el artículo 15 del Código, y que aseguran que Infantino violó en hasta cuatro ocasiones, siendo la del sorteo la más reciente de ellas.

Gianni Infantino enfrenta denuncias por violar el Código de Ética de FIFA. (Getty)

El estatuto de FIFA indica que “FIFA se mantiene neutral en términos de política y religión”, mientras que el Código de Ética añade que “todas las personas bajo el código se deben mantener políticamente neutrales a la hora de realizar acuerdos con instituciones gubernamentales.

Las cuatro ocasiones donde Infantino no fue neutral con Trump que promovieron la denuncia

Según FairSquare hay cuatro ocasiones donde Infantino no fue neutral con Trump y abogó en favor del actual Presidente de los Estados Unidos. La más reciente refiere al sorteo de la Copa del Mundo del viernes 5 de diciembre, donde el video introductor del Premio FIFA de la Paz contenía un discurso en el que se destacaba que Trump y su gestión acabaron con múltiples guerras en el mundo.

Además, estuvieron también las palabras de Infantino para con el propio Trump: “Esto es lo que queremos de un líder. Definitivamente mereces ser el primero en ganar el Premio FIFA de la Paz por tus acciones y lo que has obtenido de forma increíble. Y siempre puede, Señor Presidente, contar con mi apoyo”. A esto, en la denuncia, se lo describe como un “respaldo personal de las políticas del Presidente Trump”.

Infantino se ha mostrdo cercano a Trump en recientes eventos. (Getty)

Previo a ello, también se ponen en tela de juicio las palabras de Infantino en el Miami Business Forum del 5 de noviembre, donde defendió la actuación de Trump como Presidente de Estados Unidos. “FairSquare argumenta que, en sus declaraciones, el Señor Infantino tomó una muy clara posición política”, expresa la denuncia.”

Otro de los casos se remonta algunos meses más atrás, donde Infantino respaldó a Donald Trump como posible ganador del Premio Nobel de la Paz. Mientras tanto, el último de los casos incluye una denuncia a Infantino por un video en su cuenta de Instagram en enero del 2025, en el que le agradece una invitación personal a un evento político.

Para completar, en su denuncia, FairSquare también pide que el Comité de Ética de la FIFA “investigue las circunstancias que llevaron a la introducción del premio FIFA de la Paz, en conformidad con las reglas y procedimientos, así como la elección de Donald Trump para ser otorgada dicha condecoración”.

