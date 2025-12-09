Qué es la Messi Cup, qué equipos la juegan y dónde ver los partidos en vivo

Este martes 9 de diciembre comenzará a disputarse en Miami la primera edición de la Messi Cup, certamen internacional de clubes Sub 16 que es impulsado por el astro argentino, recientemente coronado campeón de la MLS con Inter Miami, y contará con la participación de algunos de los equipos más prestigiosos del mundo, incluidos dos representativos argentinos.

Tanto River como Newell’s asistieron a los Estados Unidos con sus mejores futbolistas en la categoría para hacer honor a la invitación de participar en un innovador torneo internacional juvenil. “La Messi Cup es el punto de encuentro entre el fútbol de hoy y los jugadores del mañana. Es una oportunidad para celebrar el talento, la cultura y la comunidad, creando legados y vínculos que perdurarán más allá del campo de juego”, había expresado meses atrás Tim Pastore, presidente de la productora fundada por Messi que organizará el evento.

Siendo un total de ocho los clubes participantes de la primera edición del certamen, se suman a los dos equipos argentinos Inter Miami como representante de los Estados Unidos, Inter de Milán por Italia, Barcelona y Atlético de Madrid por España, así como también Chelsea y Manchester City por el fútbol inglés.

¿Cómo se juega la Messi Cup?

Los ocho equipos participantes están divididos en dos grupos de cuatro, por lo que tendrán garantizado jugar un mínimo de tres partidos. Cada encuentro constará de dos tiempos de 40 minutos. Luego, se disputará la fase de eliminatorias para coronar al campeón de esta edición inaugural.

Grupo A: Inter Miami, Newell’s Old Boys, Atlético de Madrid y Chelsea.

Grupo B: Inter de Milán, Barcelona, Manchester City y River Plate.

Si bien el grueso del torneo se celebrará en el complejo de entrenamiento de Inter Miami, tanto la final del certamen como el partido por el tercer puesto se celebrarán en el Chase Stadium en que los flamantes campeones de la MLS hacen de local.

Según pudo saber Bolavip, Lionel Messi asistiría en persona a ver el duelo que este mismo martes disputarán Barcelona y River desde las 19.45 en hora de Argentina.

¿Dónde ver en vivo la Messi Cup?

La primera edición de la Messi Cup, que se extenderá desde este martes 9 de diciembre al domingo 14, podrá verse en vivo y en directo a través de ESPN y Disney+. El calendario de competencia será el siguiente:

Martes 9 de diciembre

13:00 – Ceremonia inaugural // ESPN en Disney+ Plan Premium

14:00 – Manchester City vs. Inter de Milán // ESPN en Disney+ Plan Premium

16:00 – Inter Miami vs. Newell’s Old Boys // ESPN en Disney+ Plan Premium

18:00 – Chelsea vs. Atlético de Madrid // ESPN en Disney+ Plan Premium

19:45 – Barcelona vs. River Plate // ESPN2 y Disney+ Plan Premium

Miércoles 10 de diciembre

11:45 – Newell’s Old Boys vs. Chelsea // ESPN2 y Disney+ Plan Premium

14:00 – Inter Miami vs. Atlético de Madrid // ESPN en Disney+ Plan Premium

14:00 – Inter de Milán vs. Barcelona // ESPN en Disney+ Plan Premium

16:00 – River Plate vs. Manchester City // ESPN en Disney+ Plan Premium

Jueves 11 de diciembre

11:45 – River Plate vs. Inter de Milán // ESPN2 y Disney+ Plan Premium

14:00 – Atlético de Madrid vs. Newell’s Old Boys // ESPN en Disney+ Plan Premium

14:00 – Chelsea vs. Inter Miami // ESPN en Disney+ Plan Premium

16:00 – Manchester City vs. Barcelona // ESPN en Disney+ Plan Premium

Sábado 13 de diciembre

12:30 – Por el séptimo puesto // ESPN en Disney+ Plan Premium

14:30 – Por el quinto puesto // ESPN en Disney+ Plan Premium

14:30 – Semifinal #1 // ESPN3 y Disney+ Plan Premium

16:30 – Semifinal #2 // ESPN3 y Disney+ Plan Premium

Domingo 14 de diciembre

15:30 – Por el tercer puesto // ESPN3 y Disney+ Plan Premium

18:00 – Final // ESPN3 y Disney+ Plan Premium