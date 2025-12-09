Mientras Fortaleza busca renovarle luego de descender, Martín Palermo es el gran candidato a dirigir otro equipo del Brasileirao

A pesar de realizar una gran campaña en la que sacó 28 de los 51 puntos posibles, Martín Palermo no pudo cumplir con el objetivo de salvar a Fortaleza y descendió a la Serie B de Brasil al quedar en el puesto 18 del Brasileirao al perder 4 a 2 contra Botafogo en la última fecha.

Como consecuencia de esta buena campaña que realizó, desde la dirigencia del elenco brasileño están interesados en renovar su contrato, que finaliza el próximo 31 de diciembre, ya que quieren contar con él para armar un equipo que pelee por el ascenso en la temporada 2026.

En este contexto, hay un inconveniente en la negociación, debido a que Remo FC, equipo recién ascendido a la Serie A de Brasil, está interesado en contratarlo para encarar el 2026, que será el regreso del equipo a la máxima división del fútbol brasileño tras 32 años de ausencia.

Según lo informado por el periodista Germán García Grova, el elenco de Belém ya inició los primeros contactos con el entorno del Titán para conocer sus exigencias y realizar una oferta formal para que sea el entrenador del equipo e iniciar la pretemporada en los primeros días de enero.

Siguiendo con su información, la fuente citada agregó que la intención del entrenador argentino sería la de mantenerse en primera división, por lo que podría desistir la posibilidad de continuar en Fortaleza y escuchar la oferta del recién ascendido al Brasileirao.

Así las cosas, Remo FC se encuentra a la espera de la resolución del futuro de Palermo con Fortaleza. El equipo del norte brasileño quiere que continúe y le presentarán el plan deportivo para el próximo año con el objetivo de volver a ascender.

Los números de Martín Palermo en Fortaleza

A lo largo de su paso por Fortaleza, el Titán dirigió un total de 17 partidos, en los que consiguió un saldo de 8 victorias, 4 empates y 5 derrotas. A pesar de esto, no logró salvar a su equipo del descenso.

