Xabi Alonso es candidato a dirigir un campeón de Champions League a 4 meses de su salida de Real Madrid

El tolosano dirigió a Real Madrid entre junio de 2025 y enero de 2026, club al que llegó después de su paso por Bayer Leverkusen.

Fueron 34 los partidos que dirigió Xabi Alonso durante su etapa en Real Madrid, club al que abandonó por los flojos resultados que obtuvo entre todos los torneos en los que compitió. Tras lo que fue la caída ante Barcelona en la final de la Supercopa de España, el nacido en Tolosa dejó su cargo y desde allí está sin trabajo.

El tiempo pasó y diversos medios de Europa reportaron que, mientras Liverpool tambaleaba, su nombre apareció entre los candidatos para suceder a Arne Slot. Sin embargo, el entrenador de 44 años aparece en los planes de otro campeón de la UEFA Champions League. Luego de la salida de Liam Rosenior, es una de las opciones para tomar el mando de Chelsea.

A lo largo de las últimas horas, según indicaron desde ESPN, la junta directiva del club londinense “está dispuesta a contratar a un entrenador con más experiencia que los dos últimos que han tenido”, haciendo referencia a Enzo Maresca y el ya mencionado Rosenior. De todas maneras, añadieron que “aún están explorando opciones y no hay ningún candidato preferido entre los cinco directores deportivos y los dos propietarios del club”.

Xabi Alonso durante su paso por Real Madrid. (Florencia Tan Jun/Getty Images)

Xabi Alonso no es la única opción de Chelsea

Así como se analiza la posibilidad de sumar al español campeón del mundo en Sudáfrica 2010, su compatriota Andoni Iraola, que está al frente de Bournemouth, es otro de los candidatos que apuntan en Chelsea.

El nacido en Usúrbil, que tiene experiencia en AEK Larnaca, CD Mirandés, Rayo Vallecano y el mencionado club del sudoeste inglés, ya anunció que se marchará cuando culmine la temporada 2025-2026. Por lo tanto, ambos estarán a disposición para ser contratados.

Publicidad

Las estadísticas de Xabi Alonso como entrenador

Desde que es entrenador, Xabi Alonso lleva 272 encuentros dirigidos: obtuvo 153 victorias, 59 empates y 60 derrotas. La efectividad de puntos conseguidos es de 63,48%.

DATOS CLAVES