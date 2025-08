Fue campeón con la Selección Argentina en L’Alcudia y sueña que Gallardo le de la oportunidad de debutar en River: “Puedo jugar en cualquier posición”

La Selección Argentina Sub 20 que conduce Diego Placente se coronó en el Torneo de L’Alcudia después de vencer 2-0 al Valencia español en la final, con goles de Misael Zalazar y Thomas De Martis. Fue el cuarto título para el combinado nacional en el tradicional certamen internacional que sirvió no solo como preparación para el Mundial de la categoría que se disputará en Chile entre septiembre y octubre, sino también para que el DT continúe observando futbolistas.

Fueron varios los puntos altos que mostró el equipo a lo largo del certamen y entre quienes todavía no han hecho su debut en Primera División destacó especialmente la tarea de Santiago Espíndola, mediocampista de 17 años que este año ya había disputado el Sudamericano Sub 17 que se desarrolló en Colombia.

El jugador que pertenece a River dialogó con ESPN tras la coronación y reveló que su próximo sueño a cumplir en el corto plazo, sabiendo que por edad corre con desventaja para meterse en la convocatoria para el Mundial Sub 20, es poder hacer su estreno a las órdenes de Marcelo Gallardo en el primer equipo del Millonario.

“Mi sueño es debutar en River, a corto plazo poder meterme en el primer equipo. Estoy preparandome para eso, obviamente con tranquilidad, pero ese es mi objetivo en el corto plazo”, expresó el jugador oriundo de Rojas que ya tiene contrato con el club, hasta diciembre de 2017.

Espíndola reveló que cuando llegó al Millonario quiso probarse como enganche, pero que terminó haciéndolo como lateral por derecha. En esa posición quedó seleccionado por el club, pero poco a poco fue ocupando diferentes lugares en la mitad de la cancha que lo terminaron volviendo un polifuncional con gran proyección a futuro.

“Después me encontraron el puesto de cinco. Ahora lo puedo hacer ahí o de volante por izquierda, por derecha. Puedo jugar en cualquier posición”, explicó antes de apuntar a sus referentes en su puesto: “Siempre me gustó mucho Enzo Pérez, por su posicionamiento en la cancha, su recuperación, su inteligencia. También miro mucho a Enzo Fernández, porque le gusta mucho llegar al área y es algo que en estos momentos yo también estoy haciendo. Me identifico con él”.

Su opinión sobre Mastantuono

Aunque Santiago Espíndola es un año menor que Franco Mastantuono, la joya que pulió River y continuará su carrera en Real Madrid, dijo haber compartido muchos momentos con él durante su paso por divisiones inferiores. “Él era el capitán de su categoría, yo el de la mía, y siempre había muchas charlas en las que me tocó estar con él. También con Claudio (Echeverri) en su momento”, contó.

Y agregó: “Cuando llegabas a la cancha sabías que estaba jugando Mastantuono. Se distinguía, a veces parecía que ganaba los partidos solo. Hacía una jugada, gol. La agarraba en el área, gol. Ya se sabía el futuro que iba a tener. Todos hablaban de él”.

La joya de su categoría

Espíndola dijo que en las inferiores de River sigue habiendo grandes talentos con gran proyección a futuro y dentro de su categoría destacó a Felipe Esquivel, nacido en mayo de 2008, quien habitualmente se desempeña como extremo por derecha.

“Le decimos La Estrellita. Para mí tiene mucho potencial. Cuando la agarra no sabés que te va a hacer, es muy explosivo. Justo está volviendo de una lesión ahora, pero para mí tiene mucho futuro”, señaló.