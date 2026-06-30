Galarza Fonda brilló ante Alemania en el Mundial y muchos hinchas de River piden que se quede

El mediocampista estuvo a préstamo en Atlanta United el último semestre y desde Núñez ya avisaron que no será tenido en cuenta.

La Selección de Paraguay dio el golpe y eliminó a Alemania del Mundial 2026 en 16avos de final. Los de Gustavo Alfaro fueron más efectivos en los penales y con un Orlando Gill como figura lograron la hazaña de dejar en el camino al cuatro veces campeón del mundo. El MVP del partido fue Matías Galarza Fonda, que todavía pertenece a River, pero no será considerado para el futuro.

River emitió un comunicado hace algunas semanas en el que dejó en claro quiénes son los futbolistas que no serán tenidos en cuenta. Galarza Fonda, al igual que Kevin Castaño, Kendry Páez y Matías Viña, integran la lista de los mundialistas que no volverán al Millonario una vez que termine su participación en Estados Unidos, México y Canadá.

En las redes sociales, fueron muchos los hinchas de River que pidieron que Matías Galarza Fonda tenga otra oportunidad en el Millonario. Cabe recordar que el último semestre estuvo a préstamo en Atlanta United, pero los estadounidenses no ejecutaron la opción de compra, por lo que el mediocampista debe regresar a Núñez.

Galarza onda ante Musiala. (Foto: Getty).

Galarza Fonda llegó a River a mediados de 2025 a cambio de 3.5 millones de dólares por el 70% del pase. Sus primeros meses en Núñez no fueron nada buenos y por eso a comienzos de 2026 emigró a préstamo. Todo indica que el Millonario mantendrá la decisión de dejarlo ir, aunque se estima que ahora las ofertas que lleguen serán más importantes.

Los hinchas de River piden una oportunidad para Galarza Fonda

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVE