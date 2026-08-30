Los hinchas de River reprobaron a un titular a pesar de la victoria ante Banfield: “Su peor error siempre es el próximo”

Con Leonardo Ponzio en el banco, el Millonario volvió a la victoria, pero uno de los defensores no zafó de las críticas.

Luego de la renuncia de Eduardo Coudet, River Plate inició este domingo un nuevo ciclo con Leonardo Ponzio al frente del equipo. En el Estadio Florencio Sola, el Millonario se impuso en un entretenido 3-2 ante Banfield en el marco de la Fecha 7 del Torneo Clausura 2026.

En un duelo con ambas hinchadas en la Zona Sur, el club de Núñez sacó las primeras diferencias en el primer tiempo, pero debió sufrir más de la cuenta en el complemento para poder llevarse los tres puntos.

Los seguidores de River que no pudieron ir de visitante se manifestaron a través de las redes sociales y muchos de ellos coincidieron en remarcar el bajo rendimiento de Lucas Martínez Quarta. El defensor recibió una lluvia de críticas y se convirtió en tendencia durante la tarde.

“El peor error de Martínez Quarta siempre es el próximo”, disparó uno de los usuarios. Otro, publicó: “Martínez Quarta se acaba de mandar una cagada. No importa cuándo leas este tuit”.

¡SE SALVÓ RIVER! Martínez Quarta se equivocó en el fondo y Banfield casi aprovecha el error del defensor del Millonario.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/81nfh8k8Xx — SportsCenter (@SC_ESPN) August 30, 2026

Es que el Chino arrastra bajos rendimientos y, con errores ante Banfield, las críticas se incrementaron. Principalmente, le apuntaron por haber perdido una pelota en campo propio en el comienzo del partido y por haber perdido la marca en el primer gol de Sepúlveda.

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Datos clave

Victoria 3-2 de River Plate ante Banfield por la fecha 7 del Clausura 2026.

ante Banfield por la fecha 7 del Clausura 2026. Leonardo Ponzio dirigió al equipo tras la reciente renuncia del entrenador Eduardo Coudet.

tras la reciente renuncia del entrenador Eduardo Coudet. Lucas Martínez Quarta fue criticado por perder la marca en el gol de Sepúlveda.