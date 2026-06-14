Joaquín Correa afirmó que estuvo cerca de jugar en River y le tiró un palito a Boca

A sus 31 años, Joaquín Correa pasó por algunos de los equipos más trascendentes del mundo. Actualmente se encuentra en Botafogo, pero supo vestir las camisetas de Inter de Milán, Lazio, Olympique Marsella y Sevilla. El Tucu se formó en Estudiantes y recientemente confesó que estuvo cerca de volver al fútbol argentino para jugar en River.
En el clásico juego que propone a modo de ping pong el youtuber Ezzequiel, Joaquín Correa reveló que estuvo cerca de jugar en el Millonario y aclaró que no fue hace mucho tiempo. Cabe destacar que Marcelo Gallardo pidió por él en más de una oportunidad.
Por otro lado, el Tucu afirmó que toda su familia es de River, aunque dejó en claro que su corazón está en Estudiantes, club que lo formó en sus Divisiones Inferiores. Además, el atacante le tiró un dardo a Boca en la clásica pregunta de Ezzequiel respecto a qué es peor, si descender o perder una final de Libertadores contra el máximo rival y allí Correa no dudó: perder la final.
Correa y la Selección
Entre las preguntas de Ezzequiel, Joaquín Correa afirmó que el mayor logro de su carrera fue ganar la Copa América de 2021. Por otro lado, al ser consultado por su próximo objetivo dijo que es volver a la Selección Argentina y además cuando le preguntaron por un sueño pendiente no tuvo dudas: ir a un Mundial. Cabe destacar que en Qatar 2022 fue desafectado a días del inicio del certamen por una lesión.
Joaquín Correa con la casaca de la Selección. (Foto: Getty).
El ping pong de Joaquín Correa
Los 9 nombres confirmados que tiene Lionel Scaloni en la formación de Argentina para el debut en el Mundial 2026
- Un ídolo de chico: Kaká
- Equipo del que eras hincha de chico: mi familia es de River, pero me fui a Estudiantes de chico y para mí Estudiantes significa mucho
- El mejor en tu puesto hoy: Dembélé
- Tu mayor logro: la Copa América y una Copa Italia con Lazio
- Próximo objetivo: volver a la Selección Argentina
- Un sueño pendiente: ir a un Mundial
- Un equipo en el que estuviste cerca de jugar: en River, hace unos años, hace poquito
- Preferís jugar en Boca o en River: en Estudiantes
- Es peor descender o perder una final de Libertadores contra tu máximo rival: perder una final
- Te rechazaron alguna vez en las Inferiores de algún club: sí, en Argentinos y Banfield
- Qué habrías sido de no ser jugador de fútbol: arquitecto
- Lugar para vacacionar: Tafí del Valle, Tucumán
DATOS CLAVE
- Joaquín Correa confesó que estuvo cerca de jugar en River Plate recientemente.
- El delantero de 31 años juega actualmente en el club Botafogo de Brasil.
- El atacante Joaquín Correa se formó en las divisiones inferiores de Estudiantes.