Los 9 nombres confirmados que tiene Lionel Scaloni en la formación de Argentina para el debut en el Mundial 2026

El entrenador albiceleste empieza a definir el 11 inicial que enfrentará a Argelia este martes 16 de junio en Kansas City.

Quedan poco más de 48 horas para que la Selección Argentina tenga su estreno en el Mundial 2026 ante Argelia. A falta de dos prácticas, la de este domingo y la del próximo lunes, que será de menor carga al ser la última antes del debut, Lionel Scaloni se encuentra cada vez más cerca de definir el once titular con el que enfrentará a los africanos.

Las dudas del entrenador radican plenamente en lo físico y en los posibles reemplazantes de aquellos que están entre algodones. Por lo pronto, hay dos jugadores que, hasta el último entrenamiento, podían llegar a perderse el debut, pero ahora Scaloni ya confirmó sus presencias en el 11 titular, siendo estos Emiliano Martínez y Cristian Romero.

Los dos pilares de la defensa estarán en el estreno desde el arranque, algo que no sucederá con Nicolás Tagliafico por la molestia física que padece en el soleo derecho. Su reemplazante es una de las dudas, ya que saldría de Lisandro Martínez o Facundo Medina.

Imágenes del entrenamiento de Argentina

La otra duda, también por cuestiones físicas, se encuentra en el ataque. Julián Alvarez no sumó minutos en los dos amistosos previos por su lesión arrastrada desde Atlético de Madrid y podría no jugar de entrada. En su lugar, dentro de lo que es el 11 ideal de Scaloni, entraría Lautaro Martínez.

Los 9 nombres restantes están confirmados en la formación inicial: Dibu Martínez, Nahuel Molina, Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Lionel Messi y Thiago Almada. Ellos nueve jugarán desde el arranque en el debut ante Argelia, que será el próximo martes 16 a las 22 horas de Argentina en Kansas City.

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La posible formación de Argentina vs. Argelia con dos dudas

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.

El fixture de Argentina

Los convocados de Argentina para el Mundial

ARQUEROS : Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella) y Juan Musso (Atlético de Madrid).

: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella) y Juan Musso (Atlético de Madrid). DEFENSORES : Gonzalo Montiel (River), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Nicolás Otamendi (River), Cristian Romero (Tottenham), Marcos Senesi (Bournemouth), Lisandro Martínez (Manchester United), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon), Facundo Medina (Olympique de Marsella) y Valentín Barco (Racing de Estrasburgo).

: Gonzalo Montiel (River), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Nicolás Otamendi (River), Cristian Romero (Tottenham), Marcos Senesi (Bournemouth), Lisandro Martínez (Manchester United), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon), Facundo Medina (Olympique de Marsella) y Valentín Barco (Racing de Estrasburgo). VOLANTES : Giovani Lo Celso (Real Betis), Nico Paz (Como), Enzo Fernández (Chelsea), Leandro Paredes (Boca), Alexis Mac Allister (Liverpool), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Nicolás González (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) y Thiago Almada (Atlético de Madrid).

: Giovani Lo Celso (Real Betis), Nico Paz (Como), Enzo Fernández (Chelsea), Leandro Paredes (Boca), Alexis Mac Allister (Liverpool), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Nicolás González (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) y Thiago Almada (Atlético de Madrid). DELANTEROS : Lionel Messi (Inter Miami), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Inter) y José López (Palmeiras).

: Lionel Messi (Inter Miami), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Inter) y José López (Palmeiras). DT: Lionel Scaloni

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En síntesis