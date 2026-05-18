El exfutbolista y actual presidente del Pirata recordó aquella definición en la Promoción 2011 a días de la final con el Millonario en el Mario Alberto Kempes.

Belgrano de Córdoba se hizo con uno de los cupos para la Final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, frente a Argentinos Juniors en el Estadio Diego Armando Maradona de La Paternal, de una manera absolutamente increíble.

Primero, en los 90, perdía 1 a 0 desde los 6 minutos por un tanto anotado por el delantero del Bicho Facundo Jainikoski. Pero en la última jugada del partido, sobre el cuarto minuto adicionado, el Pirata lo igualó mediante Nicolás ”Uvita” Fernández. De esa manera, estiró la definición al alargue, en el que el arquero uruguayo Thiago Cardozo fue figura al taparle un mano a mano en el área chica a Gastón Verón.

Al continuar la paridad definieron en los penales. Ahí, Argentinos Juniors llegó a ponerse 3 a 1 arriba y tuvo hasta tres match points. Es decir, si el conjunto visitante erraba una de las dos ejecuciones que le quedaban o si el local anotaba el remate faltante, terminaba. Sin embargo, sucedió todo lo contrario y Belgrano alcanzó la igualdad 3 a 3.

Y en esa instancia, Enzo Pérez prácticamente regaló su lanzamiento a las manos de Cardozo, en tanto que Ramiro Hernandes no perdonó y sentenció la clasificación para los de Ricardo Zielinski, que ahora se verán las caras con River Plate en la final este domingo 24 de mayo en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

🗣 "LO MANDAMOS A LA B Y ASCENDIMOS"



▶️El presidente de Belgrano Luis Artime recordó aquella promoción del 2011 pero aseguró que ahora es otra historia 🏴‍☠️



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Al respecto, el que ya calentó la previa de lo que será el cruce con el Millonario fue Luis Artime, presidente de la institución cordobesa (y, por cierto, hijo del exjugador de River a principios de la década del 60, Luis Artime) que no tardó en recordar el resultado de la Promoción 2011, la cual decretó el histórico descenso del club de Núñez.

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“Los mandamos a la B y ascendimos”, comentó el mandamás del Celeste, que igual quiso pasar página para enfocarse en lo que podría ser el primer título en primera de Belgrano: ”Pero bueno, creo que eso ya pasó. Ahora hay que hacer historia el próximo domingo 24 de mayo, aniversario del cumpleaños del ‘Potro’ Rodrigo”.

River y Belgrano vuelven a verse las caras luego del partido de la fase regular

El pasado 5 de abril River y Belgrano se enfrentaron en uno de los partidos correspondientes a la jornada 13 de la fase regular Torneo Apertura. Aquella vez, en el Estadio Monumental, el equipo del Chacho Coudet se impuso por un resultado de 3 a 0, gracias a los tantos anotados por Tomás Galván en dos ocasiones y de Facundo Colidio.

En síntesis

Luis Artime , presidente de Belgrano, recordó el descenso de River en la Promoción 2011.

, presidente de Belgrano, recordó el descenso de River en la Promoción 2011. El partido final del Torneo Apertura se jugará el domingo 24 de mayo en Córdoba.

en Córdoba. Belgrano clasificó tras vencer a Argentinos Juniors por penales luego de empatar 1 a 1.