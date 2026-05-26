El Ogro hará su estreno como técnico en Europa con un ambicioso objetivo, que deberá perseguir en pleno desarrollo del Mundial. Desde Macedonia, aseguró haber rechazado numerosas propuestas para hacerlo posible.

Tras ser confirmado como entrenador del Vardar, equipo que tiene presencia confirmada en la primera ronda de playoffs clasificatoria a la fase de liga de la Champions League, Cristian Fabbiani concedió su primera entrevista para la prensa de Macedonia y aseguró haber rechazado numerosas ofertas para poder hacerse cargo del flamante campeón de liga y copa en dicho país.

“Antes de venir, surgió una situación en la que Nicaragua me pidió que fuera el entrenador. Me dieron una opción de cuatro años. Haber tenido a Keylor Navas, campeón con el Real Madrid, como arquero Newell’s Old Boys, me dio buenas referencias. Vinieron con el proyecto para que me hiciera cargo de la selección nacional, que está experimentando un cambio generacional”, le dijo a Goal MK.

Curiosamente, El Ogro también dijo haber sido uno de los candidatos que manejó River para reemplazar a Marcelo Gallardo, antes de inclinarse por Eduardo Coudet, y haber tenido numerosas propuestas para evaluar antes de decantarse por la opción de dar en salto a Europa.

“Yo era uno de los candidatos para el puesto de entrenador en River Plate, club donde dejé mi huella como jugador; hubo contactos de Palestino de Chile, Strongest de Bolivia… Strongest me llamó cuando entablé conversaciones con el Vardar, ellos no lo sabían. Recibí llamadas de Colombia, Argentina… Hubo buenas ofertas, pero acepté el Vardar porque es un trabajo serio. Quería venir a Europa, para hacer algo bueno. Cuando la directiva del club es seria, con planes, me identifico con sus objetivos”, señaló.

Fabbiani pone en marcha su experiencia en Macedonia. Foto: Goal MK.

Fabbiani también dijo haber solicitado el consejo de un entrenador que estará en el próximo Mundial antes de aceptar ser director técnico en Macedonia. “Consulté con el renombrado entrenador Marcelo Bielsa y con Luis Zubeldia, actual entrenador del Fluminense brasileño , para conocer su opinión sobre si venir a Europa en este momento. Me dijeron que estos son los años idóneos para venir a otro continente y forjar mi nombre fuera de Argentina”, remarcó.

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Debut en Champions, en pleno desarrollo del Mundial

La primera ronda de playoffs clasificatoria a la fase de liga de la Champions League, cuyos cruces serán sorteados el próximo 16 de junio, se disputará en pleno desarrollo del Mundial, ya que los partidos de ida están programados para disputarse entre el 7 y el 8 de julio; mientras que las revanchas se desarrollarán entre el 14 y el 15, cuatro días antes de la final de la Copa del Mundo.

Participarán de esa primera eliminatoria un total de 28 equipos, todos campeones de las ligas con menor ranking en la clasificación europea: Hungría, Rumania, Bulgaria, Azerbaiyán, Irlanda, Moldavia, Islandia, Bosnia, Armenia, Letonia, Kosovo, Finlandia, Kasajistán, Islas Feroe, Malta, Irlanda del Norte, Lituania, Estonia, Andorra, Montenegro, Luxemburgo, Gales, Georgia, Macedonia, Andorra, Bielorrusia, Albania, Gibraltar y San Marino.

“Personalmente, quiero que el mejor equipo posible salga de la fase de clasificación. Soy de los que siempre han competido contra los mejores y han salido victoriosos”, señaló sobre la gran experiencia que lo recibirá en el inicio de su etapa como entrenador en Europa.

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