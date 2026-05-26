Javier Clemente contra Marcelo Bielsa: ”Es un entrenador anticuado con un estilo del Siglo XII”

El exentrenador de la Selección de España disparó con munición pesada contra el Loco, al sonar como una alternativa para el banco del Athletic Club de Bilbao.

Javier Clemente es una de las figuras más importantes del fútbol español. Como futbolista desarrolló toda su carrera en el Athletic Club de Bilbao y como entrenador, además de comandar al elenco vasco (proceso en el que consiguió dos títulos de liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España), dirigió a la Selección de España entre 1992 y 1998.

Es por eso que es una voz consultada de manera permanente en San Mamés. Sobre todo en este momento en el que el conjunto rojiblanco terminó LaLiga con 45 puntos, a tan solo tres de la zona de descenso. Por eso, por estos días vuelan los cuestionamientos contra el estratega Ernesto Valverde y la prensa menciona posibles sustitutos, entre ellos, Marcelo Bielsa.

Y al respecto, Javier Clemente fue contundente. Por un lado defendió a capa y espada a Valverde y por el otro disparó sin vueltas contra el Loco Bielsa. “A Ernesto Valverde le quiero con locura. Le fiché yo como jugador. Luego, hice lo posible para que viniera al Athletic. Antes le dejé marchar al Barcelona, siendo yo entrenador. Prescindí de un jugador y di el visto bueno para que se marchara al Barcelona. Yo iba a seguir entrenando al Espanyol. Yo siempre defiendo a Ernesto, gane o pierda. Porque me cae muy bien y es muy buen chaval”, comentó en conversación con el programa de radio SER Deportivos.

Y en cuanto al actual estratega de la Selección de Uruguay, Clemente lanzó: “En las últimas elecciones dije que, si el Athletic quiere descender a Segunda división, lo que tiene que hacer es fichar a Bielsa. Y eso que es un tío muy querido en Bilbao, ya que tuvo una primera etapa muy bonita en cuanto a juego. Pero es un entrenador anticuado, con un estilo de juego y conceptos del juego del siglo XII”.

#Clemente en @SERDeportivosBI, sobre Bielsa;

"Tiene un fútbol del siglo XII. Si el Athletic quiere bajar a Segunda, que lo fiche" pic.twitter.com/rFTHyI5FyK — SERDeportivos Bilbao (@SERDeportivosBI) May 26, 2026

En esa misma línea, para dejar bien en claro lo que piensa del extécnico de Vélez y Newell’s, añadió: ”En su momento llegó a dos finales. Una la regaló porque no tenía ni la puñetera idea de que el Atlético de Madrid jugaba a la contra y entonces nos metieron 3. Un equipo que podría haber vuelto a ser campeón, Marcelo Bielsa, al que le deseo lo mejor, pero que entrene en el extranjero, con los jugadores que tenía fue un auténtico desastre”.

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Los números de Marcelo Bielsa al mando del Athletic Club de Bilbao

Durante su etapa al frente del Athletic Club de Bilbao en las temporadas 2011/12 y 2012/13, Marcelo Bielsa dirigió un total de 113 partidos oficiales, registrando un balance de 43 victorias, 31 empates y 39 derrotas (con una efectividad aproximada del 47%).

Bajo su característico estilo de juego ofensivo y de alta intensidad, el Loco lideró al conjunto vasco en un total de 76 encuentros de LaLiga, 14 de Copa del Rey y 23 en competiciones europeas. Aunque sus números globales se vieron mermados por una irregular segunda campaña, su ciclo quedó marcado por llegar a dos finales: la de la UEFA Europa League y la de la Copa del Rey de 2012.

En síntesis

Javier Clemente calificó a Marcelo Bielsa como un entrenador anticuado con estilo del siglo XII.

calificó a Marcelo Bielsa como un entrenador anticuado con estilo del siglo XII. Ernesto Valverde recibió el respaldo de Clemente ante los rumores sobre su continuidad en Bilbao.

recibió el respaldo de Clemente ante los rumores sobre su continuidad en Bilbao. Athletic Club finalizó el torneo de LaLiga con 45 puntos, cerca de la zona de descenso.