Jugador x Jugador de River vs. Libertad por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025

Franco Armani (8): El arquero de River fue sumamente importante para mantener la valla en cero, sacando a relucir toda su jerarquía en momentos delicados del partido. De hecho, se despachó con una tapada fenomenal tras un remate de Fernández.

Gonzalo Montiel (4): Por un lado, el lateral derecho de River tuvo bastantes complicaciones en el retroceso, dejando grandes espacios y viéndose salvado por Armani. Por el otro, se proyectó de manera permanente y fue opción con sus escaladas.

Gonzalo Montiel disputando un balón. (Foto: Prensa River)

Sebastián Boselli (4): Si bien no cometió errores groseros, el uruguayo tuvo algunas fallas que podrían haberse pagado mucho más caras por River. Ajustó algunas piezas en la etapa complementaria, pero no se mostró del todo firme en el uno contra uno.

Paulo Díaz (4): Al igual que su compañero de zaga, el chileno no falló de manera contundente pero tampoco ofreció garantías. Protagonizó algunas salidas en falso que incluyeron infracciones tan innecesarias como infantiles. Impreciso con la pelota.

Marcos Acuña (5): Estuvo realmente activo por su sector, sin evidenciar grandes problemas en el retroceso y proyectándose de forma continúa. De todos modos, más allá de algunos centros peligrosos, nunca pudo conseguir la profundidad necesaria.

Kevin Castaño (3): Un partido realmente apático del colombiano, que no estuvo a la altura de la exigencia de una instancia de esta relevancia. No logró imponerse en la mitad de la cancha, ni en lo relacionado con la contención ni tampoco en la generación.

Kevin Castaño en acción. (Foto: Prensa River)

Enzo Pérez (5): En los primeros 45 minutos, el ídolo de River sufrió debido a la falta de solidaridad en la contención y a la fuerte presencia del adversario. Luego, en el segundo período, se lo vio algo más cómodo gracias a la tenencia de la pelota por parte del Millonario.

Matías Galarza (5): Incansable despliegue, luchando de principio a fin en distintas zonas del campo de juego. Más allá de eso, el paraguayo no terminó de ser importante en la marca y tampoco en la conexión de líneas y en las apariciones en el área. Poco claro y criterioso.

Santiago Lencina (4): El juvenil de River diagramó unos 45 minutos realmente deslucidos, sin poder tener contacto continúo con la pelota y sin exponer claridad en ningún pasaje del juego. Extremadamente intermitente y deambulando por el campo.

Santiago Lencina con la pelota en los pies. (Foto: Prensa River)

Miguel Borja (4): Si bien se ofreció por completo desde la entrega y el despliegue, no pudo generar peligro en ningún momento durante su estadía en el verde césped. Tuvo una situación clara, pero demoró demasiado y terminó resolviendo mal.

Facundo Colidio (4,5): Partió recostado sobre el sector izquierdo con la misión de desequilibrar, pero lo logró de manera extremadamente aislada. Tomó malas decisiones, al mismo tiempo que las ejecuciones no fueron para nada acertadas en líneas generales.

Ingresaron:

Ignacio Fernández (6,5): Se asentó rápidamente en la mitad de la cancha, ofreciéndole al equipo la claridad que necesitaba en torno a la posesión y también a la creación.

Juan Fernando Quintero (6,5): Con intermitencias y también aciertos y errores, le cambió la cara a River apoyado en su inteligencia y en su claridad. Gravitó con un par de pases filtrados y algunas apariciones muy nítidas.

Sebastián Driussi (5): Si bien exigió gracias a su peso específico, quedó en evidencia su falta de ritmo. Terminó viéndose neutralizado por la última línea de Libertad.