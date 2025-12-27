Es tendencia:
logotipo del encabezado
Premier League

Mientras sueña con el Mundial 2026, los hinchas de Chelsea liquidaron a Garnacho en la derrota ante Aston Villa: “Que sea alcanzapelotas”

El hispano-argentino fue muy cuestionado por la afición londinense debido a su performance frente a Aston Villa, que pelea el campeonato.

Por Julián Mazzara

Seguí a Bolavip en Google!
Alejandro Garnacho no tuvo una buena actuación en la caída de Chelsea ante Aston Villa.
© Getty ImagesAlejandro Garnacho no tuvo una buena actuación en la caída de Chelsea ante Aston Villa.

Después de la Navidad, que no contó con el Boxing Day, se retomó la actividad en la Premier League, donde Chelsea hizo de local ante Aston Villa en Stamford Bridge. Pero la jornada no fue fortuita para los comandados por Enzo Maresca, ya que el elenco de Birmingham revirtió el resultado y sigue peleando por la Premier League.

Tras comenzar ganando por el gol de João Pedro, fue Ollie Watkins quien le dio la victoria a los comandados por Unai Emery. Pero antes de que llegara el empate, el hispano-argentino Alejandro Garnacho tuvo la posibilidad de ampliar la ventaja. Sin embargo, lo malogró, generó reclamos por parte de los hinchas, y fue algo que se magnificó por el resultado final.

A través de las redes sociales, los fanáticos de Chelsea se mostraron muy en desacuerdo con la presencia del ex Manchester United, y solicitaron que la junta directiva se deshaga de él en este mercado de pases: “Mudryk, en la posición de Garnacho hoy, habría despellejado a Cash. Necesitamos enviar a Garnacho a Estrasburgo como recogepelotas”, aseveró el usuario @upchelseablues en X.

Fueron 69 los minutos que disputó el futbolista que aún sueña con tener una chance de disputar el Mundial 2026 con la Selección Argentina. Sin embargo, sus flojas actuaciones, lo ponen en jaque ante la decisión que tomará Lionel Scaloni a la hora de conformar la lista de buena fe para afrontar la competencia en Estados Unidos, México y Canadá.

Los comentarios en contra de Alejandro Garnacho

Publicidad
A Garnacho le preguntaron sobre el Manchester United a seis meses de su caótica salida y resumió todo en una palabra

ver también

A Garnacho le preguntaron sobre el Manchester United a seis meses de su caótica salida y resumió todo en una palabra

El fichaje estelar de 60 millones que busca Chelsea y pone en riesgo a Garnacho para el Mundial 2026

ver también

El fichaje estelar de 60 millones que busca Chelsea y pone en riesgo a Garnacho para el Mundial 2026

Publicidad

Las estadísticas de Alejandro Garnacho vs. Aston Villa

  • Goles: 0
  • Goles esperados (xG): 0.02
  • Asistencias: 0
  • Asistencias Esperadas (xA): 0.16
  • Pases clave: 2
  • Centros (acertados): 4 (0)
  • Pases precisos: 24/28 (86%)
  • Pases en campo rival (precisión): 22/26 (85%)
  • Pases en campo propio (precisión): 2/2 (100%)
  • Pases largos (acertados): 2/2 (100%)
  • Tiros totales: 1
  • Tiros a puerta: 0
  • Disparos bloqueados: 0
  • Toques: 38
  • Toques fallidos: 1
  • Regates (completados): 0 (0)
  • Faltas recibidas: 1
  • Posesión perdida: 9
  • Contribuciones defensivas: 2
  • Entradas (ganadas): 2 (2)
  • Intercepciones: 0
  • Despejes: 0
  • Tiros bloqueados: 0
  • Recuperaciones: 3
  • Duelos en el suelo (ganados): 5 (3)
  • Faltas: 2
  • Regateado: 0

Tabla de posiciones de la Premier League 2025-2026

julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Claudio Úbeda sigue en la dulce espera porque Riquelme no toma con seriedad las decisiones futbolísticas en Boca"

ggrova
german garcía grova

Manchester City le abre la puerta al Diablito Echeverri para jugar en River

Lee también
''Solidez'', ''Seguridad'' y ''Clave'', los elogios para el Dibu Martínez por el momento del Aston Villa
Fútbol europeo

''Solidez'', ''Seguridad'' y ''Clave'', los elogios para el Dibu Martínez por el momento del Aston Villa

La impresionante racha que alcanzó Aston Villa de la mano de Dibu Martínez
Fútbol europeo

La impresionante racha que alcanzó Aston Villa de la mano de Dibu Martínez

Dibu Martínez, ausente en West Ham vs. Aston Villa: el motivo
Noticias de la Premier League

Dibu Martínez, ausente en West Ham vs. Aston Villa: el motivo

El encuentro de Leandro Paredes con Equi Fernández y Cristian Medina que fue viral entre los hinchas de Boca: “Dream Team”
Boca Juniors

El encuentro de Leandro Paredes con Equi Fernández y Cristian Medina que fue viral entre los hinchas de Boca: “Dream Team”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo