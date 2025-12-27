Mientras sueña con el Mundial 2026, los hinchas de Chelsea liquidaron a Garnacho en la derrota ante Aston Villa: “Que sea alcanzapelotas”

Después de la Navidad, que no contó con el Boxing Day, se retomó la actividad en la Premier League, donde Chelsea hizo de local ante Aston Villa en Stamford Bridge. Pero la jornada no fue fortuita para los comandados por Enzo Maresca, ya que el elenco de Birmingham revirtió el resultado y sigue peleando por la Premier League.

Tras comenzar ganando por el gol de João Pedro, fue Ollie Watkins quien le dio la victoria a los comandados por Unai Emery. Pero antes de que llegara el empate, el hispano-argentino Alejandro Garnacho tuvo la posibilidad de ampliar la ventaja. Sin embargo, lo malogró, generó reclamos por parte de los hinchas, y fue algo que se magnificó por el resultado final.

A través de las redes sociales, los fanáticos de Chelsea se mostraron muy en desacuerdo con la presencia del ex Manchester United, y solicitaron que la junta directiva se deshaga de él en este mercado de pases: “Mudryk, en la posición de Garnacho hoy, habría despellejado a Cash. Necesitamos enviar a Garnacho a Estrasburgo como recogepelotas”, aseveró el usuario @upchelseablues en X.

Fueron 69 los minutos que disputó el futbolista que aún sueña con tener una chance de disputar el Mundial 2026 con la Selección Argentina. Sin embargo, sus flojas actuaciones, lo ponen en jaque ante la decisión que tomará Lionel Scaloni a la hora de conformar la lista de buena fe para afrontar la competencia en Estados Unidos, México y Canadá.

Los comentarios en contra de Alejandro Garnacho

Las estadísticas de Alejandro Garnacho vs. Aston Villa

Goles: 0

Goles esperados (xG): 0.02

Asistencias: 0

Asistencias Esperadas (xA): 0.16

Pases clave: 2

Centros (acertados): 4 (0)

Pases precisos: 24/28 (86%)

Pases en campo rival (precisión): 22/26 (85%)

Pases en campo propio (precisión): 2/2 (100%)

Pases largos (acertados): 2/2 (100%)

Tiros totales: 1

Tiros a puerta: 0

Disparos bloqueados: 0

Toques: 38

Toques fallidos: 1

Regates (completados): 0 (0)

Faltas recibidas: 1

Posesión perdida: 9

Contribuciones defensivas: 2

Entradas (ganadas): 2 (2)

Intercepciones: 0

Despejes: 0

Tiros bloqueados: 0

Recuperaciones: 3

Duelos en el suelo (ganados): 5 (3)

Faltas: 2

Regateado: 0

Tabla de posiciones de la Premier League 2025-2026