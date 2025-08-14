Los mejores memes de Libertad vs. River por los octavos de final de la Copa Libertadores

En el Estadio La Huerta de Asunción, River Plate inició su camino este jueves en la fase de eliminación directa de la Copa Libertadores. Por la ida de los octavos de final, los comandados por Marcelo Gallardo abrieron la serie ante Libertad buscando un resultado positivo para definir con calma de local la próxima semana.

Los de Núñez tuvieron un primer tiempo para el olvido que no pasó desapercibido en redes sociales. Los usuarios que disfrutaban del partido, o al menos lo intentaban, se sumaron a la acción con los habituales memes.

Los chistes de los futboleros hicieron referencia principalmente a escasez de jugadas claras antes del entretiempo. Fue así que River se fue al descanso sin tiros al arco. Incluso, Miguel Borja tuvo la más limpia, pero tardó en definir y perdió el peligro de la oportunidad con la llegada de un defensor.

