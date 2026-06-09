Por qué no juega Lionel Messi en Argentina vs Islandia por el amistoso internacional previo al Mundial 2026

El 10 de la Albiceleste estará en el banco de suplentes en el último partido previo al debut mundialista.

La Selección Argentina se despide antes de disputar el Mundial con un amistoso internacional frente a Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Alabama. Desde las 20 horas locales (22 de Argentina), el equipo de Lionel Scaloni tendrá su último partido a exactamente una semana del debut en la Copa del Mundo.

Para dicho compromiso, el entrenador albiceleste confirmó el 11 instantes previos al desarrollo del duelo ante los nórdicos. Para sorpresa de muchos, Lionel Messi estará en el banco de suplentes.

El 10 y capitán de la Selección Argentina volverá a ser alternativa para el combinado nacional debido a que Scaloni le redujo cargas durante esta preparación para el Mundial, ya que Leo llegó con molestias físicas por un problema muscular sufrido en Inter Miami.

Leo Messi va por su sexto Mundial y se cuida ante Islandia

Luego de ver los 90 minutos ante Honduras, del pasado sábado, desde el banco, se estima que Messi pueda sumar minutos en el complemento ante Islandia, para no llegar al debut mundialista sin juego previo en los amistosos. Su reemplazante natural, en este encuentro, será Nico Paz.

La formación de Argentina vs Islandia

Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Valentín Barco; Giuliano Simeone, José López y Nico Paz. DT: Lionel Scaloni.

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¿Cuándo debuta la Selección en el Mundial?

El estreno de Argentina en el Mundial será una semana después de su último amistoso, el martes 16 de junio ante Argelia, desde las 22.00 en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

Los árbitros para Argentina vs. Islandia

Árbitro: Rosendo Mendoza

Asistente 1: Cory Richardson

Asistente 2: Kali Smith

Cuarto árbitro: Ricardo Fierro

VAR: Lukasz Szpala

AVAR: Chris Penso