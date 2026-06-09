Jorge Sampaoli llegó a un acuerdo y será el nuevo entrenador de Talleres

Tras su paso por el fútbol de Brasil, el entrenador regresará a la Liga Profesional para reemplazar a Tevez.

Luego de la salida de Carlos Tevez tras quedar eliminado en los octavos de final del Torneo Apertura, la dirigencia de Talleres de Córdoba llegó a un acuerdo para que Jorge Sampaoli se convierta en el nuevo entrenador del primer equipo para la segunda parte de la temporada.

Si bien Martín Anselmi era uno de los principales apuntados, la negociación se cayó a último momento, por lo que la T salió rápidamente a buscar a un reemplazante y acordaron con el ex entrenador de Atlético Mineiro para que asuma el cargo.

Según pudo saber Bolavip, la duración de su contrato será de 18 meses, por lo que finalizará el 31 de diciembre de 2027. El primer objetivo estará en meter al equipo en zona de clasificación a las copas internacionales para la próxima temporada.

De esta manera, el plantel de Talleres regresará a las prácticas para iniciar la pretemporada el próximo jueves. Allí se espera que Sampaoli ya esté al mando del plantel para hacer un diagnóstico y desde allí comenzar a planificar el mercado de pases.

Este será el regreso de Sampaoli al fútbol argentino tras 26 años. Su última experiencia fue en el 2000 cuando fu el entrenador de Argentino de Rosario. Desde allí, pasó por el fútbol de Perú, Chile, Ecuador, España, Brasil y Francia, más la Selección Argentina.

El último trabajo de Sampaoli

El último paso de Sampaoli como entrenador fue en Atlético Mineiro, donde permaneció desde septiembre de 2025 hasta febrero de 2026. En total dirigió 33 partidos, con un saldo de 10 victorias, 14 empates y 9 derrotas. Además, perdió la final de la Copa Sudamericana ante Lanús.

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