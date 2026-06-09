Atento, River: Scaloni quedó maravillado con Freitas y podría darle un premio de cara al Mundial con la Selección Argentina

El joven delantero del elenco Millonario respondió de muy buena manera y cautivó por completo al cuerpo técnico de La Albiceleste.

En la convocatoria de Lionel Scaloni para los amistosos de la Selección Argentina contra Honduras e Islandia, previos al Mundial 2026, se incluyeron jóvenes promesas de River y Boca como Santiago Beltrán, Joaquín Freitas y Tomás Aranda. Y lo cierto es que todos y cada uno de ellos pudieron sumar minutos en el primero de dichos compromisos.

Más allá de que el arquero Millonario y el volante ofensivo Xeneize son quienes acapararon todas las luces, apoyados en sus extraordinarios rendimientos a lo largo del último semestre, el delantero de la escuadra del barrio porteño de Núñez es uno que no hizo más que cautivar por completo a todo el cuerpo técnico de La Albiceleste.

Según supo BOLAVIP en las últimas horas, las devoluciones del equipo de trabajo de Scaloni y compañía para con Freitas, de solamente 19 años de edad, son realmente excelentes. En la Selección Argentina quedaron impresionados por cómo entrena el voluntarioso jugador de River y también por cómo se maneja dentro del grupo.

Como consecuencia de ello, no se descarta que el oriundo de San Fernando, provincia de Buenos Aires, pueda quedarse una semana más con el combinado nacional, independientemente del corte y de la lista definitiva de los 26 jugadores que disputarán la Copa del Mundo. Algo que, sin ningún tipo de dudas, sería un gran premio para el artillero.

Joaquín Freitas, delantero de River. (Foto: Getty)

El sábado pasado, en el amistoso entre Argentina y Honduras, Freitas, de pasado vistiendo los colores de Acassuso, en el ascenso nacional, ingresó al campo de juego cuando transcurrían 40 minutos de la etapa complementaria, en reemplazo de Nicolás Otamendi, su nuevo compañero en River. Así generó su debut en La Scaloneta.

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Las chances de que Freitas sea elegido para la lista definitiva de Argentina para la Copa del Mundo lucen realmente escasas. Primero y principal, porque el hombre a reemplazar es un defensor central como Leonardo Balerdi. Y, posteriormente, porque hay otros jugadores en la pelea como Marcos Senesi, Máximo Perrone, Emiliano Buendía y compañía.

De todas maneras, esta devolución más que positiva de Scaloni y su cuerpo técnico es un guiño completamente auspicioso para un joven que recién está dando sus primeros pasos en la Primera de River y que, si continúa trabajando de esta manera, podrá formar parte de las convocatorias de la Selección Argentina a futuro.

El contrato de Freitas en River

En diciembre de 2025, Joaquín Freitas firmó su actual contrato con River. El mismo se extiende hasta el 31 de diciembre de 2028. Es decir, por dos temporadas y media más.

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Freitas y sus estadísticas en River

Joaquín Freitas debutó con la camiseta de River el 16 de noviembre de 2025, durante el empate 0-0 frente a Vélez en Liniers. A partir de allí, el delantero vio acción en 21 partidos de carácter oficial, acumulando 1 gol y 2 asistencias.

DATOS CLAVE

Joaquín Freitas debutó en la Selección Argentina frente a Honduras reemplazando a Nicolás Otamendi.

21 partidos oficiales disputó en River Plate, registrando un gol y dos asistencias.

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