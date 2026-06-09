Boca hoy: interés por Johan Romaña, Arruabarrena pidió la renovación de Zeballos y más

A la espera de la presentación oficial de Rodolfo Arruabarrena, Boca trabaja dia a dia en el mercado de pases. Las posibles llegadas y partidas tienen en vilo al Xeneize de cara al segundo semestre. A continuación, todo lo que tenés que saber este martes 9 de junio.

Arruabarrena quiere la renovación de Zeballos

Arruabarrena tiene una prioridad y la misma está relacionada con Exequiel Zeballos, ya que el ‘Changuito’ podría marcharse en este mercado de pases debido a que cuenta con ofertas de Europa y Napoli es uno de los principales interesados en hacerse de su servicio.

Es que, según lo informado por el periodista Augusto César, el entrenador le pidió a la dirigencia de Boca que haga un esfuerzo para llegar a un acuerdo y renovar el contrato de Zeballos, que termina el próximo 31 de diciembre y que le permite firmar un precontrato con otro club a partir del 1° de julio.

Boca, interesado en Jhohan Romaña

A la espera de la firma de Rodolfo Arruabarrena, Boca piensa en el mercado de pases y una de las posiciones a reforzar es la defensa central. En ese contexto, uno de los apuntados es Jhohan Romaña, una de las figuras de San Lorenzo en el último semestre.

El zaguero, cuyo contrato con el Ciclón se termina el próximo 31 de diciembre, es del gusto del equipo de la Ribera, según pudo saber Bolavip en las últimas horas. Hasta el momento no hubo contactos formales, pero no se descarta que puedan darse los primeros contactos en los próximos días.

Desde Independiente Rivadavia negaron contactos de Boca por Sebastián Villa

Uno de los futbolistas que está en carpeta en el Xeneize es Sebastián Villa, quien ya tuvo un paso por la institución y que abrió la puerta a una vuelta a la institución ya que tiene una promesa de venta por parte de la dirigencia de Independiente Rivadavia de Mendoza.

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Referido a eso, Agustín Vila, dirigente de la Lepra, habló con Modo Mundial, el streaming de Bolavip, y allí afirmó que aún no hubo comunicación por parte del elenco de la Ribera para iniciar las negociaciones para repatriar al delantero colombiano de 30 años. “Nosotros, particularmente los dirigentes, no hemos hablado nunca con la gente de Boca”, inició.