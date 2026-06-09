River hoy: consulta por Alcaraz, vuelve Herrera y el guiño de Enzo Fernández

Todas las novedades del Millonario de este martes 9 de junio, con el foco puesto en la conformación del plantel.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este martes 9 de junio de 2026, con la mira puesta en el mercado de pases. Mauro Aramabarri será el segundo refuerzo, consulta por Carlos Alcaraz, Andrés Herrera vuelve y será evaluado por Coudet y el guiño de Enzo Fernández en la antesala del comienzo del Mundial 2026.

Mauro Arambarri será jugador de River

Luego de varios días de negociaciones, finalmente River concretó la llegada de Mauro Arambarri. Con el claro objetivo de renovar el plantel heredado, Eduardo Coudet ya tiene a su segundo refuerzo para comenzar el segundo semestre de la temporada 2026, en la que buscará terminar de pulir su idea de juego y que el equipo lo demuestre sobre el campo de juego.

Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, Arambarri será nuevo refuerzo de River. Para continuar con la renovación del plantel, hay acuerdo verbal para que su llegada al conjunto de Núñez se concrete de forma inmediata. En ese sentido, se espera que se haga oficial en las próximas 48 horas, es decir antes del miércoles, tal como es la planificación que piensan desde ambas partes.

Un dato importante a tener en cuenta es que firmará contrato hasta diciembre de 2029, o sea que tendrá vigencia por tres años y medio. Sin embargo, hay que aclarar que el monto total es de 6 millones de dólares ya que finalmente el Millonario compra el 100% del pase y no el 50% como se suponía. Así las cosas, solamente restan detalles burocráticos para su arribo al club.

Mauro Arambarri. (Foto: Getty).

River consultó por Carlos Alcaraz

Los de Núñez tienen múltiples negociaciones abiertas, como las de Thiago Almada, Ángel Correa, Nelson Deossa y compañía. Y, en las últimas horas, surgió un nuevo nombre propio que se encuentra desempeñándose en Everton, equipo de la Premier League de Inglaterra. Hablamos de Carlos Alcaraz, volante argentino de 23 años de edad.

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El mediocampista surgido de las Divisiones Inferiores de Racing y con pasado también en Southampton, Juventus y Flamengo viene de tener participación activa en la entidad de la ciudad de Liverpool, aunque no el protagonismo deseado. Por ello, podría plantearse la posibilidad de cambiar de aires en esta ventana de transferencias.

Carlos Alcaraz. (Foto: Getty).

¿Vuelve Andrés Herrera?

Nicolás Otamendi y Mauro Arambarri serán las primeras caras nuevas del club de Núñez hacia el Torneo Clausura, pero habrá más incorporaciones. Además, Chacho tendrá la oportunidad de evaluar a los futbolistas que vuelven de sus préstamos y Andrés Herrera puede ser uno de ellos.

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El lateral derecho viene de un buen pasaje que duró dos temporada en Columbus Crew de la MLS. En dos temporadas en el equipo de Ohio, el Yacaré dejó buenas sensaciones, pero se acerca un momento de definición en su carrera.

El 30 de junio finalizará su préstamo en Columbus Crew, que tendrá que decidirse por el futbolista. Al haber estado cedido por dos temporadas, ya no hay lugar para una tercera y su permanencia solo depende de la opción de compra: 1,2 millones de dólares.

Andrés Herrera. (Getty).

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El correntino de 27 años jugó 80 partidos en la Primera de River entre 2022 y 2024, pero podría tener una nueva oportunidad en Núñez. En caso de que se concrete su vuelta, Coudet lo tendrá en cuenta para ser el relevo de Gonzalo Montiel ante la posible salida de Fabricio Bustos.

Guiño de Enzo Fernández a River

Cada vez falta menos para que inicie la participación de la Selección Argentina en el Mundial 2026. Los dirigidos por Lionel Scaloni afrontarán el último amistoso previo a la Copa del Mundo este martes ante Islandia y luego se enfocarán de lleno en el debut del próximo martes ante Argelia. Los hinchas de River se volvieron locos con una foto que compartió la cuenta oficial de la Selección y lo tuvo a Enzo Fernández como protagonista.

En sus redes sociales oficiales, la Selección Argentina compartió una serie de imágenes de sus futbolistas partiendo rumbo a Alabama, lugar en el que será el amistoso ante Islandia. Entre las fotos aparece Enzo Fernández con un iPad en su mano izquierda, en el mismo se pueden ver algunos stickers de River.

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Enzo Fernández. (Foto: @Argentina).

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