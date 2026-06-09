Argentina vs Islandia EN VIVO y ONLINE por un amistoso internacional previo al Mundial 2026: minuto a minuto

En el Estadio Jordan-Hare, en Auburn, Alamaba, la Selección Argentina se enfrenta este martes ante su par de Islandia por un amistoso internacional rumbo al Mundial 2026. El árbitro estadounidense Rosendo Mendoza será el encargado del encuentro que comenzará a las 22 y se podrá sintonizar a través de Telefe, TyC Sports y LPF Play.
Con Lionel Messi como titular, Lionel Scaloni llevará a cabo la última prueba antes de meterse de lleno en la preparación para el debut del próximo martes ante Argelia por el primer duelo de la fase de grupos.