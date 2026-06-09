Argentina vs Islandia EN VIVO y ONLINE por un amistoso internacional previo al Mundial 2026: minuto a minuto

Esta noche Argentina e Islandia se ven las caras en un partido amistoso en Alabama.

Lluvia torrencial en Auburn, Alabama. A menos de cuatro horas de que se juegue Argentina - Islandia. pic.twitter.com/7kuaXEo1vg

A 3 horas del inicio del partido, un incesante diluvio cae sobre Estadio Jordan-Hare. El campo está inundado y los accesos, muy complicados para el ingreso del público. Será crucial el desarrollo de las próximas horas.

El duelo comenzará a las 20, hora local, y a las 22 de Argentina. Se podrá sintonizar a través de Telefe, TyC Sports y LPF Play.

Buenas noticias para los futboleros. El diluvio se frenó y el campo comenzó a drenar. Personal del estadio también trabaja en sacar el excedente de agua con rodillos. Todo indica que no habrá problemas.

La única vez que estas dos selecciones se enfrentaron fue en el Mundial de Rusia 2018. Por el primer partido de fase de grupos, fue un sorpresivo empate por 1-1. Sergio Agüero abrió la cuenta para la Albiceleste y, a los pocos minutos, Alfred Finnbogason puso cifras definitivas.

La Albiceleste disputa su último partido preparatorio antes del debut por la fase de grupos de la cita de la FIFA.

En el Estadio Jordan-Hare, en Auburn, Alamaba, la Selección Argentina se enfrenta este martes ante su par de Islandia por un amistoso internacional rumbo al Mundial 2026. El árbitro estadounidense Rosendo Mendoza será el encargado del encuentro que comenzará a las 22 y se podrá sintonizar a través de Telefe, TyC Sports y LPF Play.

Con Lionel Messi como titular, Lionel Scaloni llevará a cabo la última prueba antes de meterse de lleno en la preparación para el debut del próximo martes ante Argelia por el primer duelo de la fase de grupos.