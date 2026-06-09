Quién es el árbitro de Argentina vs. Islandia en el amistoso internacional rumbo al Mundial 2026

La Selección Argentina enfrenta a Islandia en el último amistoso antes del inicio del Mundial 2026. El encuentro, que tiene lugar en el Jordan-Hare Stadium de Auburn de Alabama, cuenta con un equipo arbitral estadounidense encabezado por Rosendo Mendoza.

El encargado de impartir justicia esta noche está acompañado por Cory Richardson y Kali Smith, oficiando de jueces de línea. Además, como cuarto árbitro aparece Ricardo Fierro. Por su parte, en el VAR se encuentran Lukasz Szpala y Chris Penso.

Mendoza cuenta con un importante recorrido en la Major League Soccer estadounidense, dirigiendo partidos de alto calibre en esa liga. A lo largo de su carrera, fue la máxima autoridad en más de 120 encuentros del campeonato, sumando otros 80 entre copas nacionales.

El colegiado ya conoce a Lionel Messi y a Rodrigo De Paul, ya que dijo presente en varios encuentros de Inter Miami. El dato es que las Garzas nunca perdieron con este referí. La última vez que los dirigió fue el 25 de mayo de este año, en el triunfo 6-4 sobre Philadelphia, en donde el 10 sufrió la pequeña lesión que lo mantuvo diferenciado en los últimos días.

El equipo arbitral de Argentina vs. Islandia

Árbitro: Rosendo Mendoza

Árbitro 1: Cory Richardson

Árbitro 2: Kali Smith

Cuarto árbitro: Ricardo Fierro

VAR: Lukasz Szpala

AVAR: Chris Penso

¿Cuándo debuta la Selección en el Mundial?

El estreno de Argentina en el Mundial será una semana después de su último amistoso, el martes 16 de junio ante Argelia, desde las 22.00 en el Arrowhead Stadium de Kansas City.