Kendry Páez subió un posteo tras la clasificación de River a las semifinales del Torneo Apertura 2026

El volante que jugará el Mundial con la Selección de Ecuador no fue convocado por Eduardo Coudet vs. Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Este miércoles por la noche, River venció 2-0 a Gimnasia y Esgrima de La Plata y selló la clasificación a las semifinales del Torneo Apertura 2026, donde ya sabe que enfrentará a Rosario Central en el Estadio Monumental el próximo sábado. Sin embargo, un detalle que no pasó desapercibido a pesar del triunfo, fue la sorpresiva ausencia de Kendry Páez, que ni siquiera concentró.

El ecuatoriano no integró la lista de convocados en el compromiso frente al Lobo, únicamente por decisión táctica de Eduardo Coudet. Cabe resaltar que el volante ofensivo erró un penal ante San Lorenzo y luego se puso a llorar, lo que generó cierta polémica puertas adentro del Millonario. En ese contexto de incertidumbre, realizó un posteo en su cuenta personal de Instagram.

Kendry Páez, futbolista ecuatoriano de River. (Getty Images)

Lo cierto es que, al término del pasaje a las semifinales del Torneo Apertura 2026, Kendry publicó una historia tras el triunfo. Con ese panorama sobre la mesa, la realidad marca que Páez compartió el posteo de la cuenta oficial de River y agregó dos corazones, uno blanco y otro rojo, en alusión a los colores del conjunto de Núñez en una clara señal de apoyo a sus compañeros.

La imagen incluía a Sebastián Driussi, Facundo Colidio y Tomás Galván, en el preciso momento que festejaban el 1-0 parcial. Además, la publicación era la típica que sube el club ni bien finaliza el encuentro, con el ya habitual “Ganó River”. La misma fue resubida por el ecuatoriano, que le sumó su impronta para acompañar al resto del plantel profesional del Millonario.

El posteo de Kendry Páez.

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Si bien aún es incertidumbre que Kendry vuelva a estar dentro de los convocados de River para enfrentar a Rosario Central por las semifinales del Torneo Apertura, se espera que tenga altas chances de volver a integrar la nómina. Vale resaltar que Páez jugará la Copa del Mundo 2026 con la Selección de Ecuador, tal como ya lo confirmó el propio Sebastián Beccacece hace algunos días.

Eduardo Coudet sobre la ausencia de Kendry Páez

Luego del triunfo de River ante Gimnasia, Eduardo Coudet expresó: “Tratar de preparar cada partido y todos tienen la posibilidad. No busquemos misterio. Es estar preparado para cuando te toque. Trato de ver los rivales, que es lo que mejor nos puede acomodar. Tratar de ver quiénes son los que están mejor para participar. No hubo ningún problema ni nada para aclarar“.

Kendry Páez, futbolista ecuatoriano de River. (Getty Images)

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