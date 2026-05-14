El atacante de 20 años ya había sufrido la misma lesión a comienzos de 2025, se estima que estará ocho meses fuera de las canchas.

Pese al triunfo frente a Gimnasia por los cuartos de final del Torneo Apertura, en River no todo es felicidad. Agustín Ruberto se rompió el ligamento cruzado de la rodilla izquierda y estará varios meses fuera de las canchas. La lesión habría sucedido en el entrenamiento del pasado martes.

El atacante de 20 años ya había sufrido la misma lesión -anteriormente en la pierna derecha- a comienzos de 2025, cuando se encontraba con la Selección Argentina Sub 20. En aquella oportunidad había sido en un momento clave, cuando River no tenía un delantero de área indiscutido y él podría haber peleado por un puesto.

Regresó en el tramo final del año, pero sin ritmo de competencia, por lo que prácticamente no tuvo oportunidades. En este 2026 jugó algunos minutos, pero ni Gallardo ni Coudet lo contemplaron nunca como titular indiscutido. Sin ir más lejos, hubo varias fechas en las que ni siquiera apareció entre los convocados.

¿Cuándo volverá Ruberto a las canchas?

Si bien cada lesión es diferente, últimamente los futbolistas que atravesaron una rotura de ligamentos estuvieron entre ocho y nueve meses fuera de las canchas, por lo que todo indica que Ruberto volvería recién entre enero y febrero de 2027. No caben dudas que es un golpe muy duro para este futbolista, que en apenas 20 años ya sufrió una de las lesiones más graves en dos oportunidades.

El año de Ruberto

Fue un 2026 con idas y vueltas para Agustín Ruberto. Inició el Apertura como suplente, recién en la cuarta fecha sumó un puñado de minutos en la goleada en contra ante Tigre, fue titular en la jornada siguiente contra Argentinos y después perdió terreno.

Jugó 24 minutos ante Banfield por la séptima fecha y después fue suplente en cuatro partidos y ni siquiera convocado en otros cuatro. En lo que respecta a la Copa Argentina, el atacante jugó ante Ciudad de Bolívar, mientras que en la Copa Sudamericana jugó solamente 1 minuto contra Bragantino.

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Ruberto vs. Argentinos Juniors. (Foto: Getty).

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