Argelia recuperó a Luca Zidane, una de sus figuras para la Copa del Mundo 2026

El arquero del combinado africano ya superó su fractura de mandíbula, por lo que estará presente frente a Argentina el próximo 16 de junio.

La Selección de Argelia salió totalmente fortalecida de De Kuip, recinto ubicado en la ciudad de Róterdam en donde este miércoles no solo le ganó 1 a 0 en un amistoso a Países Bajos (uno de los candidatos para ser campeón de la Copa del Mundo 2026) sino que recuperó a una de sus principales figuras: el arquero Luca Zidane.

El hijo de Zizou sufrió una fractura de mandíbula en el partido que disputó el pasado 26 de abril con Granada vs. Almería por la segunda división de España. En aquel entonces, debido a la cercanía con el torneo que se desarrollará en suelo norteamericano, se planteó como una duda para ser parte del plantel que comanda Vladimir Petkovic.

No obstante, a medida que fueron pasando las semanas su diagnóstico mejoró, a tal punto que este 3 de junio pudo participar desde el inicio del encuentro con el conjunto neerlandés. Eso sí, lo hizo con una máscara para proteger la zona que se lastimó hace semanas, pero de igual modo cumplió con su rol perfectamente porque fue catalogado por la prensa argelina como una de las figuras del sorpresivo triunfo.

”Fue el mejor del partido con seis paradas y dejó su portería a cero a pesar de que los neerlandeses hicieron méritos para tener una expectativa de gol de 1,62”, resaltó La Gazette du Fennec, a raíz de Luca Zidane, que, entonces, no tendrá obstáculo alguno para decir presente contra la Argentina el 16 de junio en Kansas.

La formación inicial de Argelia vs. Países Bajos. Foto: Federación Argelina.

Luca Zidane dijo que ya no siente dolor en su rostro por la lesión que sufrió en abril

“Estoy bien, ya no tengo dolor. La operación salió bien, ya han pasado cinco semanas. Y llevo dos semanas de vuelta en el campo, así que estoy contento. Y bueno, todo va bien, todo va bien. Me siento bien”, comentó el propio protagonista en conversación con Actuside en las inmediaciones del estadio de Róterdam.

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Además, en la misma entrevista destacó el rendimiento del equipo contra los de Ronald Koeman: ”Más que nada, hay que destacar la actuación del equipo. Creo que hicimos un muy buen partido contra un gran equipo. Sabíamos que nos iban a poner en dificultades. Pero nosotros supimos esperar y supimos encontrar nuestro momento para hacerles daño. Y hoy ganamos. Así que estamos muy contentos. Y esto es bueno para la confianza de cara a lo que viene”.

En síntesis