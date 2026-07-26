La postura del Barcelona frente al Atlético de Madrid por Julián Alvarez

Todo indica que Julián Alvarez, a pesar de su comentario en plena Copa Mundial (dijo que lo mejor era una transferencia), seguirá en el Atlético de Madrid. Porque el Barcelona, si bien evidenció su interés por el delantero de la Selección Argentina, ya advirtió que no piensa desembolsar sumas desmedidas para concretar su contratación.

El Culé sigue en la búsqueda de un delantero que pueda ocupar el hueco que dejó la salida de Robert Lewandowski (ya se incorporó al Chicago Fire de la MLS de los Estados Unidos), para conectar principalmente con Lamine Yamal y Raphinha, pero también con sus dos más recientes incorporaciones: Anthony Gordon y Karim Adeyemi.

Desde hace largos meses el apuntado por el FC Barcelona es Julián Alvarez, pero el Atlético de Madrid se mantiene firme en la postura de dejarlo ir solo por el monto que está fijado en el contrato bajo la cláusula de rescisión, que es de 500 millones de euros, cifra que, claramente, la institución de la Ciudad Condal ni se plantea juntar.

La propuesta desde el Barça, conforme a Mundo Deportivo, para el Colchonero sigue siendo la misma: 100 millones de euros. Si el Atleti no afloja, entonces enfocarán su objetivo en otra opción que presente el mercado o, en el peor de los casos, encararán la temporada con Ferran Torres como única alternativa para la labor de referente de área.

Julián Alvarez y Lamine Yamal, por lo menos de momento, seguirán siendo rivales. Getty Images.

Por su parte, el Atlético de Madrid, más allá de los trascendidos que declaraban una suerte de intención de desprenderse de la Araña, sostiene al oriundo de Calchín en su proyecto para la temporada 2026/2027. Las autoridades entienden que, con el correr de las semanas y con la buena predisposición de todas las partes, la vorágine de la campaña pesará lo suficiente para que Julián se enfoque exclusivamete en los objetivos que se planteará el Cholo Simeone.

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La pretemporada del Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid disputará tres amistosos antes de su debut en LaLiga. Enfrentará a Getafe (29/7), Manchester United (1/8) y Manchester City (9/8). Ya el 10 de agosto (fecha en la que se espera a los jugadores que participaron de la Final de la Copa del Mundo) se reagrupará al plantel en la Ciudad Deportiva de Majadahonda con la mente puesta en su estreno en el campeonato español pautado para el miércoles 19 de agosto frente al Málaga.

En síntesis