River venció a San Lorenzo y de esa manera se hizo con la clasificación a los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2026. Tras empatar 2 a 2 entre los 90 del tiempo regular y los 30 de alargue, se impuso 4 a 3 en la tanda de lanzamientos desde el punto del penal, en la que, por cierto, contó con la actuación destacada de Santiago Beltrán que tapó las ejecuciones de Gregorio Rodríguez y de Mathías De Ritis (además, Ignacio Perruzzi envió su disparo por encima del travesaño).

Ahora, el equipo de Eduardo Coudet se medirá a Gimnasia y Esgrima La Plata este miércoles 13 de mayo desde las 21:30 horas en el Estadio Monumental (también se enfrentarán Rosario Central con Racing en el Gigante de Arroyito, Argentinos Juniors con Huracán en La Paternal y Belgrano con Unión de Santa Fe en Córdoba).

En tanto que San Lorenzo, una vez más, frustró su intento por volver a ser campeón del fútbol argentino, luego de lo que fue su consagración en el Torneo Inicial 2013 (de todas maneras, en 2014 ganó la Copa Libertadores y en 2015 se adjudicó la Supercopa Argentina).

Al respecto de este resultado que lo deja al Ciclón pensando (hasta después de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá) únicamente en sus compromisos por la Copa Sudamericana, la institución millonaria aprovechó las redes sociales para enviar su cargadas al club azulgrana.

Lo hizo con una publicación sutil, en la que remarca la localización del Estadio Monumental en el barrio de Núñez (a pesar de que, por unos metros, en realidad, pertenezca a Belgrano) y una imagen en la que se ve el momento en el que Santiago Beltrán ataja el lanzamiento de Mathías De Ritis, con una bandera al fondo que dice ”barrio”, en clara alusión a lo que fue la mudanza de San Lorenzo, hace poco más de 3 décadas, de Boedo al Bajo Flores.

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Los partidos que le quedan a San Lorenzo antes de Mundial

Con la eliminación de Torneo Apertura 2026 consumada, San Lorenzo se enfoca en sellar su pase a los Octavos de Final de la Copa Sudamericana. De momento está primero del Grupo D con 6 puntos. Enfrentará al Santos en Vila Belmiro el 20 de mayo y a Deportivo Recoleta en el Nuevo Gasómetro el 26 del mismo mes.

Vale recordar que solo los primeros de cada zona avanzarán a la siguiente instancia, en tanto que los segundos deberán enfrentarse en los playoffs a los terceros de los grupos de la Copa Libertadores.