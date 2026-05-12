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Maxi Salas aclaró la polémica con los hinchas de River: “Jamás faltaría el respeto”

El atacante ingresó en el segundo tiempo ante San Lorenzo, tuvo algunas situaciones de gol y convirtió su penal en la tanda.

Maximiliano Salas
© GettyMaximiliano Salas

La relación de Maxi Salas con los hinchas de River tuvo sus idas y vueltas. Comenzó de gran manera luego de un muy buen arranque del atacante, pero los bajos rendimientos y los malos resultados hicieron que empeore. Así y todo, el correntino siempre se caracterizó por su entrega, un sello que el fanático valora en momentos donde el juego no fluye.

El pasado domingo, River superó a San Lorenzo por penales en el duelo correspondiente a los octavos de final del Torneo Apertura. El partido tuvo un sinfín de emociones: desazón por el flojo rendimiento, euforia por el empate agónico, desesperación cuando la tanda de penales estaba torcida y algarabía cuando se revirtió y se selló el pase a cuartos de final.

Maximiliano Salas ingresó en el segundo tiempo, tuvo algunas oportunidades, fue importante en la cortina del segundo gol -el de Juanfer- y en la tanda de penales ejecutó de gran manera. El correntino fue protagonista de un extraño momento en la celebración del segundo tanto.

Las pelotas están apoyadas al costado de la cancha y luego del grito eufórico de gol de cara a la Belgrano Inferior, el correntino pateó una pelota que casi le pega al público. Ese gesto se viralizó y algunos lo interpretaron como que fue una agresión a los hinchas, aunque lejos estuvo de serlo.

Salas aclaró su alocado festejo

En una historia de Instagram, el delantero compartió: “Hay un video circulando, que le tiré un pelotazo a la gente, nunca haría eso! Menos faltarle el respeto a la gente. Pateé y justo fue para el lado de la tribuna. JAMÁS FALTARÍA EL RESPETO A LA GENTE“.

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El festejo de Maxi Salas

DATOS CLAVE

  • Maximiliano Salas aclaró en Instagram que el pelotazo hacia la tribuna no fue una agresión.
  • El delantero participó en el triunfo de River ante San Lorenzo por el Torneo Apertura.
  • River Plate clasificó a los cuartos de final tras vencer por penales al conjunto azulgrana.
Lautaro Toschi
Lautaro Toschi
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