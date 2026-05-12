Maxi Salas aclaró la polémica con los hinchas de River: “Jamás faltaría el respeto”

La relación de Maxi Salas con los hinchas de River tuvo sus idas y vueltas. Comenzó de gran manera luego de un muy buen arranque del atacante, pero los bajos rendimientos y los malos resultados hicieron que empeore. Así y todo, el correntino siempre se caracterizó por su entrega, un sello que el fanático valora en momentos donde el juego no fluye.
El pasado domingo, River superó a San Lorenzo por penales en el duelo correspondiente a los octavos de final del Torneo Apertura. El partido tuvo un sinfín de emociones: desazón por el flojo rendimiento, euforia por el empate agónico, desesperación cuando la tanda de penales estaba torcida y algarabía cuando se revirtió y se selló el pase a cuartos de final.
Maximiliano Salas ingresó en el segundo tiempo, tuvo algunas oportunidades, fue importante en la cortina del segundo gol -el de Juanfer- y en la tanda de penales ejecutó de gran manera. El correntino fue protagonista de un extraño momento en la celebración del segundo tanto.
Las pelotas están apoyadas al costado de la cancha y luego del grito eufórico de gol de cara a la Belgrano Inferior, el correntino pateó una pelota que casi le pega al público. Ese gesto se viralizó y algunos lo interpretaron como que fue una agresión a los hinchas, aunque lejos estuvo de serlo.
Salas aclaró su alocado festejo
En una historia de Instagram, el delantero compartió: “Hay un video circulando, que le tiré un pelotazo a la gente, nunca haría eso! Menos faltarle el respeto a la gente. Pateé y justo fue para el lado de la tribuna. JAMÁS FALTARÍA EL RESPETO A LA GENTE“.
El festejo de Maxi Salas
😳🤷🏻♂️ Insólito: Maxi Salas le tiró un pelotazo a los propios hinchas de River pic.twitter.com/2hxZwMgu95— PaseClave (@paseclave__) May 12, 2026
DATOS CLAVE
- Maximiliano Salas aclaró en Instagram que el pelotazo hacia la tribuna no fue una agresión.
- El delantero participó en el triunfo de River ante San Lorenzo por el Torneo Apertura.
- River Plate clasificó a los cuartos de final tras vencer por penales al conjunto azulgrana.