El Chacho se fue al vestuario apenas se produjo el empate de River sobre el cierre del segundo tiempo suplementario.

El River de Chacho Coudet sufrió, pero se hizo con el pase a los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Este domingo 10 de mayo venció por penales a San Lorenzo de Almagro en el Estadio Monumental, después de ir perdiendo en dos oportunidades durante el tiempo regular y el alargue.

Primero, durante los 90, el Millonario consiguió el empate a los 10 minutos del segundo tiempo gracias a un remate de Marcos Acuña dentro del área, tras el 1 a 0 de Rodrigo Auzmendi. Y después en los 30 de la prórroga, en el que recién obtuvo la igualdad al tanto de Fabricio López en el último suspiro, a través de Juan Fernando Quintero.

Por lo agónico del aporte del colombiano, todo el Monumental estalló en un grito más propio de desahogo que de la felicidad, porque la eliminación estuvo a punto de concretarse (de hecho, en varios tramos del encuentro se escucharon cantos de desaprobación para los jugadores de River).

Mientras, Eduardo Coudet, curiosamente, salió corriendo al vestuario. Solo se abrazó con algunos de sus colaboradores al pasar. El momento fue captado por las cámaras de la señal ESPN y publicado posteriormente en redes sociales, lo que no tardó en generar todo tipo de comentarios y especulaciones por lo que fue su reacción en la previa de los penales.

¡INSÓLITO! Tras el 2-2 de River en la última vs. San Lorenzo, el Chacho Coudet ¡se fue corriendo al vestuario! pic.twitter.com/ru2w6IST56 — SportsCenter (@SC_ESPN) May 11, 2026

River volverá a abrir las puertas del Monumental, en este caso, para recibir a Gimnasia

Este miércoles 13 de mayo River se enfrentará a Gimnasia y Esgrima La Plata (que se ganó el derecho a seguir su camino al derrotar a Vélez 1 a 0) en el Estadio Monumental desde las 21:30 horas, en uno de los partidos correspondiente a los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional del Fútbol Argentino.

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Independiente Rivadavia y Estudiantes de La Plata, los dos equipos con más puntos en la fase regular, se quedaron afuera en los Octavos de Final

Dentro de las curiosidades que dejaron los cruces por los Octavos de Final, resaltan las eliminaciones de Independiente Rivadavia y de Estudiantes, uno con Unión de Santa Fe y el otro con Racing Club. El conjunto de La Plata encabezó el Grupo A con 31 unidades, en tanto que el mendocino fue el líder del Grupo B con 34. Ambos fueron eliminados por rivales que apenas cosecharon 21 puntos y que clasificaron octavos por diferencia de goles.

En síntesis

El entrenador Eduardo Coudet abandonó el campo de juego tras el empate agónico de River.

abandonó el campo de juego tras el empate agónico de River. Juan Fernando Quintero anotó el gol del 2 a 2 definitivo en el tiempo suplementario.

anotó el gol del 2 a 2 definitivo en el tiempo suplementario. River enfrentará a Gimnasia este miércoles 13 de mayo a las 21:30 horas.