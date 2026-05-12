El Millonario se medirá ante el Lobo este miércoles a partir de las 21.30 horas por los cuartos de final del Torneo Apertura.

Luego de un duelo dramático ante San Lorenzo por los octavos de final del Torneo Apertura, River ya puso el foco en Gimnasia y Esgrima La Plata, su rival de cuartos. Los de Eduardo Coudet recibirán al Lobo en el Estadio Monumental el miércoles 13 de mayo desde las 21.30 horas con la misión de ganar, pero también de mejorar en el juego.

De cara al partido contra el conjunto platense, Eduardo Coudet mantiene una duda en la mitad de la cancha y otra en ataque. Los flojos rendimientos y cuestiones físicas de algunos jugadores hacen que el Chacho evalúe cambios. Maxi Meza -que venía de una larga actividad- y Facundo Colidio podrían dejar la titularidad ante Gimnasia.

La probable formación de River vs. Gimnasia

Si bien resta la confirmación oficial de Eduardo Coudet, River saldría a jugar contra Gimnasia con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Juanfer Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi.

Juanfer Quintero sería titular ante Gimnasia. (Foto: Prensa River).

Cabe destacar que Macos Acuña y Aníbal Moreno están al límite físicamente, pero Coudet contaría con ellos. En caso de no llegar al 100%, Matías Viña y Lucas Silva podrían ocupar sus lugares. Por otro lado, Colidio dejaría la titularidad por su flojo rendimiento en los últimos encuentros.

Los árbitros de River vs. Gimnasia

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro Asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro Asistente 2: Juan Mamani

Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Iván Núñez

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