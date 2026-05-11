Jueguitos, llanto y consuelo de Coudet: así vivió Kendry Páez el pase de River a cuartos de final del Torneo Apertura

El volante de 19 años lamentó su penal errado ante el Ciclón y recibió el apoyo de su entrenador.

En el Estadio Más Monumental, en el marco de los octavos de final del Torneo Apertura, River venció 4 a 3 por penales a San Lorenzo tras igualar 2 a 2 en los 120 minutos reglamentarios y avanzó a los cuartos de final del certamen, donde se enfrentará a Gimnasia de La Plata.

A lo largo de este encuentro, el volante ofensivo del Millonario Kendry Páez tuvo protagonismo ya que Coudet le dio ingreso en el segundo tiempo para que se haga cargo de la pelota y genere peligro para su equipo. Además, fue el encargado de ejecutar el cuarto penal de la tanda.

Confiado y haciendo jueguitos, el ecuatoriano llegó al punto de penal para rematar al palo derecho de Gill, que voló y con sus dos manos le tapó el disparo. Esto hizo que el futbolista que llegó desde Chelsea rompiera en llanto y viviera la definición por penales de manera especial.

Tal es así que mientras el resto de los jugadores de River se acercaron a celebrar con el héroe Santiago Beltrán, Páez se quedó tendido en la mitad de la cancha, llorando aún por su remate fallido. Luego de esto, el mismo Coudet se acercó para levantarlo y darle un abrazo de consuelo.

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River recibirá a Gimnasia por los cuartos de final del Apertura

El próximo miércoles a partir de las 21.30 horas el Millonario recibirá en el Estadio Más Monumental a Gimnasia de La Plata, que hizo lo propio al vencer 1 a 0 a Vélez en condición de visitante. Para este duelo, el elenco del ‘Pata’ Pereyra no podrá contar con Enzo Martínez, que fue expulsado tras una falta a Lanzini.

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