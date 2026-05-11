Mariano Soso renunció a su cargo como entrenador de Defensa y Justicia y ya son 12 los DT que dejaron su cargo

A través de una conferencia de prensa, el DT anunció que dejará su cargo a pesar de tener seis meses más de contrato.

Luego de quedar eliminado en la fase de grupos del Torneo Apertura, Mariano Soso, entrenador de Defensa y Justicia, llamó a una conferencia de prensa en la que renunció públicamente a su cargo luego de no cumplir con los objetivos que se propuso a un año de su llegada.

“Agradezco la valoración al respecto de nuestro trabajo. Defensa me convocó en un momento no tan próspero de mi carrera y la experiencia no fue tan valiosa. Eso habla de una institución que valora el perfil del entrenador más que los resultados“, fueron las primeras palabras del DT.

Luego, agregó para explicar por qué renunció: “Quiero ser claro al modo al que llegamos en este momento. Al cumplirse el primer año de contrato propuse formalmente una instancia de evaluación, que considero un ejercicio responsable. Revisar lo obtenido y decidir en conjunto si las condiciones estaban dadas para continuar el proyecto. Defensa quiso darle continuidad a mi contrato, pero consideré que al no alcanzar parte de los objetivos trazados tenía que darle espacio a otro cuerpo técnico”.

A lo largo de este Apertura, Defensa y Justicia fue de más a menos. Tal es así que fue el último equipo en perder su invicto y durante gran parte del certamen se mantuvo dentro de los ocho primeros, por lo que peleó por un lugar en los octavos de final.

Después de esto, una mala racha dejó al equipo fuera de todo. En total acumuló cinco derrotas consecutivas, por lo que bajó de los primeros puestos al décimo lugar, quedando así afuera de los octavos de final y lejos de la zona de clasificación a las copas internacionales.

Además, durante el segundo semestre de 2025, Soso tampoco pudo darle su impronta al Halcón de Varela, que rompió una racha positiva ya que después de 11 años consecutivos no clasificó a un torneo organizado por Conmebol. De esta manera, le puso fin a su segunda etapa en la institución.

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33 partidos fueron en total los que dirigió entre Torneo Clausura, Apertura y Copa Argentina. El saldo terminó con 10 victorias, 11 empates y 12 derrotas, por lo que cosechó el 41,41% de los puntos en juego y no pudo meter al equipo ni en zona de playoff ni de copas internacionales.

Los entrenadores que dejaron su cargo en el Torneo Apertura

Daniel Oldrá (Instituto) – Apertura 2026 Eduardo Domínguez (Estudiantes de La Plata) – Apertura 2026 Favio Orsi y Sergio Gómez (Newell’s) – Apertura 2026 Marcelo Gallardo (River) – Apertura 2026 Hugo Colace (Atlético Tucumán) – Apertura 2026 Iván Delfino (Estudiantes de Río Cuarto) – Apertura 2026 Damián Ayude (San Lorenzo) – Apertura 2026 Guillermo Farré (Aldosivi) – Apertura 2026 Ariel Broggi (Gimnasia y Esgrima de Mendoza) – Apertura 2026 Gustavo Benitez (Deportivo Riestra) – Apertura 2026 Fernando Zaniratto (Gimnasia de La Plata) – Apertura 2026 Mariano Soso (Defensa y Justicia) – Apertura 2026

Datos claves

Mariano Soso renunció como entrenador de Defensa y Justicia tras un año en el cargo.

renunció como entrenador de tras un año en el cargo. El equipo quedó fuera de octavos de final tras sufrir cinco derrotas consecutivas.

tras sufrir consecutivas. Mariano Soso dirigió 33 partidos con un saldo de 10 victorias y 41,41% de puntos.