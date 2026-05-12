Boca hoy: vuelve Cavani, Weigandt saldría del equipo, la lesión de Bareiro y más

La jornada del martes tiene a Boca entrenándose pensando en Cruzeiro, dejando atrás lo sucedido el pasado sábado en La Bombonera ante Huracán. Claudio Ubeda empieza a planificar los dos cruces decisivos de la fase de grupos. A continuación, todo lo que tenés que saber.

Úbeda analiza sacar a Weigandt

Según adelantó Diego Monroig, Claudio Úbeda analiza sacar a Marcelo Weigandt del once inicial ante el combinado brasileño. El lateral derecho no estuvo a la altura en los últimos compromisos y, ante Huracán, fue reemplazado por Malcom Braida, que jugó fuera de su posición natural.

Por el momento, a dos fechas del final de la fase de grupos, el Xeneize se ubica en la tercera posición, que lo llevaría al repechaje de la Copa Sudamericana. Aunque depende de sí mismo, una derrota ante Cruzeiro y una victoria de Universidad Católica sobre Barcelona lo dejarían afuera de la Copa Libertadores, por lo que es vital un buen resultado ante el elenco brasileño.

Cavani entrenó a la par de sus compañeros

El plantel volvió a reunirse este lunes y Úbeda ya trabaja para encontrar al equipo que enfrente a los brasileños. Mientras hay algunos jugadores en la cuerda floja como Marcelo Weigandt, también hay lugar para posibles regresos, como el de Edinson Cavani.

El uruguayo, que afronta una rehabilitación por una hernia de disco, lleva casi tres meses sin sumar minutos y este lunes entrenó por primera vez a la par de sus compañeros en Boca Predio. Por eso, es probable que reaparezca en la lista de convocados para el partido de la próxima semana.

Bareiro sufrió un doble desgarro

El paraguayo sufrió una fuerte molestia muscular que lo obligó a ser atendido por los médicos en tres ocasiones, en un lapso de apenas un puñado de minutos. Aunque intentó seguir jugando en dos oportunidades, el dolor fue más grande y le impidió seguir en cancha. Por ese motivo, fue reemplazado a los 24 minutos del primer tiempo para que ingrese Milton Giménez en su lugar.

Publicidad

Lo cierto es que Bareiro sufrió un doble desgarro en el aductor y recto anterior del abdomen izquierdo. Según pudo saber BOLAVIP, ese fue el resultado que arrojó el estudio que se llevó a cabo en las últimas horas. Esta noticia significa una baja fundamental para Boca, ya que se perderá los partidos ante Cruzeiro y Universidad Católica, correspondientes a la recta final de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.