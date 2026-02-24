¿Quién tiene más? La comparación, uno por uno, de los jugadores de Argentina y España de cara a la Finalissima

Cada vez falta menos para la Finalissima entre Argentina y España y hoy vamos a hacer una comparación entre los jugadores de La Albiceleste y los futbolistas de La Furia Roja. No me voy a pasar de “termo”, pero tampoco voy a permitir que nos dejemos pisotear porque se suele subestimar mucho al argentino frente al europeo.

Vamos a comenzar con el puesto del arco. El propio Dibu Martínez estaba muy contento con la Finalissima y, en este duelo, va a enfrentar a Unai Simón, el arquero titular de Luis de la Fuente. Hablan de que el mejor arquero español no es Unai Simón, sino Joan García, pero Unai Simón lo está haciendo bien. Es un arquero recontra indiscutido en Athletic Bilbao, suma más de 50 partidos con España ya, está Top 7 en paradas en la Liga Española y es el mejor en cuanto a arqueros con salidas exitosas. Es figura contra Alemania, cinco tapadas, hace una gran exhibición general en lo que es la Eurocopa —más allá de algunas tapadas—, pero también tiene errores que lo exponen fuerte, como cuando se confía contra Croacia y le marcan el 1 a 0. Es un tipo que muchas veces es muy maltratado, entonces tiene que jugar con esa presión de saber que tiene que demostrar constantemente ante la prensa y los hinchas. Y convengamos que España tiene varios arqueros que son candidatos al puesto, desde Arsenal, desde Barcelona.

Dibu no entra en el Top 10 de tapadas de la Premier League, la mejor competencia del mundo donde juega, pero sí es el arquero con más goles evitados en la actual temporada desde Aston Villa y, además, es top a nivel despejes por alto. Y acá vemos las características de uno y otro, ¿no? Uno es muy bueno con los pies, tiene sus buenas participaciones en España, es muy querido en su club; el lado de Dibu Martínez, teniendo que revalidar constantemente esa posición de uno de los mejores arqueros del mundo, que es muy criticado, pero muchas veces sin sentido. Hay varios hitos que… es muy difícil decir “Unai Simón tiene más importancia a nivel selección que Dibu Martínez”. No hay manera de decir esto. Dibu estuvo irregular por momentos, pero en exhibiciones claves rindió. Acá yo no tengo dudas y me voy a quedar con Dibu Martínez.

Vamos a lo que es el lateral derecho. Hoy en día España tiene dudas. Dani Carvajal recién está volviendo al fútbol poco a poco; es difícil que alcance pronto su gran nivel nuevamente, pero es una opción. Pedro Porro suele ser el titular, una garantía desde Tottenham, un equipo menor en cuanto a nivel que está peleando en posiciones de lucha de permanencia, pero el titular en el lateral derecho suele ser una garantía. Además, fue titular en cinco de los últimos seis partidos con Luis de la Fuente. ¿Otras alternativas? Mingueza, lateral de Celta de Vigo; ha jugado Llorente también improvisado. Y acá no hay mucho que elegir, chicos. Me parece que, más allá de que Molina viene mejorando, la distancia con Pedro Porro, el titular, es mucha. Más allá de que Molina rindió bien a nivel selección en la final del mundo, en la Copa América —o sea, tampoco subestimarlo en exhibiciones importantes, en escenarios complicados—, pero si hacemos una comparativa… bueno, Molina viene mal.

En las zagas centrales ellos tienen la posición más criticada, porque todas sus opciones vienen mal. Pasaron de ser titulares indiscutidos con Le Normand, con Cubarsí como alternativa, con Laporte, pero todos vienen de mal a correcto como máximo, como es el caso de Cubarsí. Cubarsí es muy bueno, a mí me gusta mucho, creo que tiene mucho potencial, pero no deja de ser un joven que tiene que ganarse un rol como titular en la selección; hoy no lo tiene. En la comparativa, si hablamos de actualidad, importancia con su selección, nivel en general… chicos, esto va a ser muy polémico y sé que a muchos no les va a gustar: pero Cuti Romero y Otamendi. Vamos a poner a la dupla central titular de Scaloni en lo que fue la Eliminatoria.

Más allá de los partidos frente a los equipos de Manchester, Cuti Romero viene rindiendo muy bien, siendo salvador de Tottenham con goles y asistencias, pero además con buenos partidos a nivel defensivo. Sí, tiene sus burradas, tiene sus momentos de altibajos, pero en general una temporada así de Cuti es el sueño de un central, porque incluso rindiendo menos de lo que nos tiene acostumbrados, está haciendo muy bien las cosas. Entre los 172 defensores de la Premier League, está Top 7 en entradas completadas, Top 12 en intercepciones, Top 25 en tiros bloqueados. Otamendi atraviesa también un buen momento, es titular para Mourinho —te imaginarás que si no rinde, Mourinho lo saca— y nadie en la competencia de Portugal ganó más duelos aéreos que él. Tiene un promedio de 74% de duelos ganados en total (suelo, aire, como sea); está Top 10 en la liga. En general viene muy bien Otamendi, está siendo muy regular; cuando juega en Europa destaca, así que lo vamos a poner también.

El lateral izquierdo cuesta más la comparación. Cucurella se lesionó recientemente, Tagliafico también; ambos lesionados. Tenemos que comparar por otros parámetros, ¿sí? No tanto actualidad, sino más bien lo que pueden llegar a ofrecer. Yo creo que Tagliafico es mucho más regular que Cucurella, pero en cuanto a picos de nivel vimos a Cucurella muy, muy alto en Premier League y también en su selección. Ahora, Tagliafico hizo un excelente Mundial. Cuando le toca jugar es una garantía; de hecho, se suele decir que el panorama, el enfoque de la Selección Argentina a la hora de neutralizar a Lamine Yamal involucra como protagonista a Tagliafico. O sea, le dan mucha importancia, mucho protagonismo, hay mucha confianza detrás del nivel defensivo de Taglia. El tema es que en la comparación, para mí pierde. Para mí pierde, incluso si ves despejes, pelotas recuperadas, duelos ganados… todos los datos son mayores para el jugador que está actualmente en la mejor liga del planeta. Pero a no despreciar a Tagliafico, que para mí la comparación es mucho más cerrada de lo que se le suele decir.

Argentina en la mitad tiene a disposición cuatro titulares habituales: Enzo, Paredes, Mac Allister, De Paul. Vamos a tomar el esquema 4-3-3 que puede llegar a utilizar Luis de la Fuente para hacer la comparativa. En lo que es el mediocentro: en cinco de los últimos seis partidos por los puntos, Paredes fue el titular. Con lo cual, vamos a compararlo con Zubimendi, el reemplazante de Rodri, que si está sano es titular. Y acá me parece que la comparativa por presente, por nivel, por pico de lo que pueden llegar a alcanzar… sin lugar a dudas gana España. Vamos a poner a Rodri en esta posición.

Por la derecha tenemos un lesionado como Mikel Merino, que vamos a ver si llega a la Copa del Mundo. Fue titular indiscutido para esta selección española y, en cuanto a la comparativa, también: está lesionado, no sabemos si va a llegar al Mundial y tenemos que tomar algo de actualidad. Lo hacemos con Carvajal (ponemos a Pedro Porro), lo hacemos con Cucurella sabiendo que Tagliafico también está lesionado… Lo haremos en alguna otra posición también. Pero el caso de la comparativa Mikel Merino – Rodrigo De Paul: si está sano va Mikel Merino; si no, Rodrigo De Paul.

En el lado izquierdo no hay demasiadas dudas, chicos. Vamos a comparar entre un Mac Allister y la presencia de Pedri o Fabián Ruiz incluso. Y me parece que acá sale perdiendo la Selección Argentina. Mac Allister está lejos de su nivel de la pasada temporada, lo cual me haría dudar un poco en alguna otra posición, no con Pedri. Pedri para mí es uno de los mejores jugadores del planeta, creo que muchos de ustedes estarán de acuerdo, y la comparativa acá… bueno, cualquier argentino saldría perdiendo (salvo uno en particular tal vez), pero no mucho más. Es difícil no decir acá que Pedri es el mejor futbolista de todos los que vamos a comparar en la mitad de la cancha.

En lo que es la delantera, tenemos por el lado derecho a Leo Messi representando a la Selección Argentina. Se han probado otros futbolistas en algunos tramos de juego: un Nico Paz, un Mastantuono incluso, pero Messi es el titular de la selección en esa zona. Que suele partir desde la derecha para tirarse hacia el centro, pero esto es una comparación esquemática, chicos, rígida. Obviamente esto no son los lugares que van a ocupar en la cancha en un partido; es algo imaginario, una comparativa como excusa para ver cómo está cada uno. Es eso, no se lo tomen tan al pie de la letra. Los representantes españoles para comparar a Messi con ellos están: Lamine Yamal y Ferran Torres. Y acá… Messi hasta el día que se retire. Porque Leo está teniendo un gran rendimiento a nivel físico, suma experiencia y se lo ha subestimado por su edad y su físico en el Mundial de Qatar, y fue un gran problema. De hecho, el baile que le da a Gvardiol, el gran defensa joven, la gran revelación croata, es una explicación de lo que es capaz este tipo. Que no solo supera a sus rivales en MLS, una liga muy física, sino que además los apabulla, los abruma, los pasa por arriba con dobletes, con dobletes y asistencias… Y un gran rendimiento durante el 2025. Hoy en día está con una molestia física pero, en la comparativa, aun siendo Lamine Yamal el llamado a ser uno de los mejores del futuro, vamos a elegir a Messi.

En lo que es el lado izquierdo, Luis de la Fuente nunca se decidió en 2025 quién iba a ser su titular indiscutido. Tuvo a Nico Williams, Yéremy Pino, Dani Olmo… está Baena, de rendimientos irregulares. Me encanta Olmo, me encanta Nico Williams (este último tal vez se arrepiente de haberse quedado en su club de Bilbao), pero la comparativa acá tiene que ser con Enzo Fernández, que suele jugar más adelantado, más ofensivo tanto en Chelsea como también en la selección, y Thiago Almada. Acá la comparativa, al menos a nivel actualidad, tiene que ganarla Enzo. E incluso a nivel selección, Thiago Almada tuvo un mejor 2025 que todas las alternativas que dije. Thiago Almada fue fundamental contra Uruguay, contra Chile, contra Colombia; en varios partidos fue determinante irrumpiendo en la titularidad. Con lo cual, el lado argentino va a ganar.

Y en lo que es la comparación entre Oyarzabal y Julián Álvarez, los “9” titulares de uno y otro conjunto… bueno, acá va a ser polémico, chicos. Julián Álvarez mejoró en su partido contra Barcelona, volvió a empeorar contra Rayo Vallecano lamentablemente. Le está costando; de hecho la noticia de la semana pasada fue que alcanzaba los 100 días sin marcar en competencia liguera (cortó contra Barcelona una racha de dos meses sin marcar). Estaba apático, bajó muchísimo sus niveles de pressing, de recuperación de pelotas, algo que lo caracterizaba a la hora de presionar al arquero y los centrales rivales. Y Oyarzabal no para de marcar. Al momento de grabación de este contenido, acumula goles en cinco de sus últimos siete encuentros: ante Barcelona, ante Celta un doblete, un gol fundamental para ganarle al Alavés, también al Elche y descontó de penal ante Real Madrid. No es mejor futbolista que Lautaro y Julián, pero si comparamos la actualidad de ambos, hoy sale ganando el de España.

Así queda la comparativa en este segundo episodio de la sección. Por supuesto, te leo en comentarios para continuar con el debate y saber… que así queda el once y qué podría cambiar la cosa de acá a la Finalíssima.

