River Plate

La dura autocrítica de un cuestionado por los hinchas de River: “Momentos difíciles”

En su cuenta de Instagram, el futbolista hizo un recorrido del año pasado y su rendimiento en el club.

Por Marco D'arcangelo

Los hinchas de River en el duelo ante Lanús.
© GettyLos hinchas de River en el duelo ante Lanús.

Durante 2025 River no mostró su mejor cara a nivel futbolístico, y es por eso que no logró cumplir sus objetivos, debido a que no logró títulos tanto en el plano nacional como internacional, así como tampoco pudo clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores.

Uno de los principales apuntados por los hinchas del Millonario por el rendimiento del equipo fue el colombiano Kevin Castaño, quien llegó a principios del año proveniente del Krasnodar de Rusia y que arrancó de más a menos al disminuir su nivel considerablemente. 

Luego de su primera temporada en Argentina, el futbolista de 25 años publicó un posteo en su cuenta de Instagram, en el que hizo un repaso de lo que fue el 2025. Allí además hizo una autocrítica por lo que fue su rendimiento, ya que en más de una oportunidad fue criticado. 

2025 tuvo momentos hermosos y otros difíciles, pero fue un regalo que nos hizo crecer y nos enseñó mucho. En cada etapa, Dios nos sostuvo con salud, nos dio estabilidad y nos permitió seguir adelante incluso cuando no fue fácil. Hoy miramos atrás con paz, con aprendizaje y con gratitud en el corazón. Gracias Dios por guiarnos, cuidarnos y acompañarnos siempre”, posteó. 

De cara a la temporada 2026, el volante colombiano tendrá mayor competencia en el mediocampo ante las llegadas de Fausto Vera y Aníbal Moreno. Más allá de esto, Gallardo lo piensa como un complemento para estos volantes centrales, dependiendo del esquema táctico. 

En la pretemporada que iniciará el próximo 2 de enero en San Martín de Los Andes, el colombiano buscará recuperar su mejor versión para seguir asentado como titular. Las primeras pruebas amistosas para sumar minutos las tendrá en Uruguay, ante Millonarios y Peñarol.

Gallardo inicia 2026 con una sonrisa: Matías Viña quedó a un paso de ser refuerzo de River

Los números de Kevin Castaño en River

Desde su llegada al Millonario a principios del año pasado, el volante colombiano de 25 años lleva disputados un total de 28 partidos, en los que no marcó goles y aportó 2 asistencias. Además, recibió 11 tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad en 2940 minutos en cancha.

En síntesis

  • Kevin Castaño registró 28 partidos, 2 asistencias y 11 amarillas en su primera temporada en River.
  • La pretemporada inicia el 2 de enero en San Martín de Los Andes con amistosos en Uruguay.
  • El volante competirá el puesto con los refuerzos Fausto Vera y Aníbal Moreno en 2026.
