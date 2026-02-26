Larrondo habló del fin de ciclo de Gallardo y dijo qué le puede dar Coudet a River: “Loco lindo”

Marcelo Larrondo llegó a River por expreso pedido de Marcelo Gallardo en julio de 2016, después de acumular grandes producciones en Rosario Central a las órdenes de Eduardo Coudet, quien una década después precisamente suena para ser el reemplazante del Muñeco en Núñez.

A menos de un año de su retiro, defendiendo la camiseta del Deportivo Maipú, el exdelantero reflexionó sobre el cambio de mandos que tendrá lugar en El Millonario e involucra, si todo se desarrolla como esperan en la dirigencia, a dos entrenadores que conoce muy bien.

“Son los resultados los que te dan continuidad. Por más que Marce (Gallardo) haya querido revertir la situación, si no se dan los resultados también hay que saber decir ‘hasta acá llegamos’. River necesita un cambio de aire y para mí le puede venir muy bien un loco lindo como Chacho“, le dijo Larrondo a DSports Radio.

“Todos están encima de Marcelo, pero también hay que ver cómo está el clima en el vestuario y todo eso. Coudet me parece un buen candidato, también vi su conferencia en la que dijo que nadie lo había contactado. Si se da, es un cambio de línea de trabajo que puede hacer muy bien. En Central, el clima en el vestuario con él era muy bueno. Nos exigía al cien por ciento, pero existía una competencia sana, buena. Esa locura que tiene te hace sentir cómodo“, agregó para explicar lo que podría aportarle a River la llegada del por ahora entrenador del Deportivo Alavés en España.

Marcelo Larrondo dijo haber vivido con Coudet el mejor momento de su carrera.

El recuerdo de su paso por River

Al recordar el paso por River en que las lesiones lo hicieron jugar mucho menos de lo que hubiese querido y también ir perdiendo lugar en la consideración del mismo entrenador que lo había pedido, Larrondo destacó: “Había un nivel de jugadores importante. Cuando me busca Marcelo, yo estaba en mi mejor momento. Pero llegan Lucas Pratto, Nacho Scoco, estaba Rodrigo Mora, estaba Iván Alonso… Era una competencia imposible, pero era hermoso de ver y entrenar”.

Y agregó: “Yo estaba lesionado y me emocionaba viendo los entrenamientos. Había lesionados como ahora, pero el que entraba jugaba bien y no se notaba. Hoy en día, el lesionado se nota mucho más. Yo encontré un grupo súper sano. Ponzio fue el que me recibió apenas llegué, pero hasta el día de hoy me escribo con muchos de ellos”.

Los números de Larrondo con Coudet y con Gallardo

A las órdenes de Eduardo Coudet en Rosario Central, entre 2015 y 2016, Marcelo Larrondo disputó un total de 21 partidos en los que marcó 11 goles y entregó 6 asistencias. En su paso inmediato a River, con Marcelo Gallardo como DT, acumuló solo 488 minutos de juego repartidos en 13 partidos en dos años. Solo en seis encuentros fue titular y celebró apenas 2 goles, además de anotarse una asistencia.

