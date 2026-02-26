En Inglaterra tildan de ”deprimente” el presente de Edinson Cavani en Boca

Edinson Cavani, a sus 39 años, está transitando uno de los momentos de mayor escasez en Boca y en su carrera. En medio de su lucha por superar una lumbalgia, el atacante charrúa, que ya jugó 25 minutos contra Racing y casi todo el partido con Platense (fue reemplazado a los 79 minutos), no convierte desde el 17 de noviembre del 2025 en la victoria 2 a 0 sobre Tigre.

Ante este presente llamativo por lo que es su función y para lo que fue habitualmente su carrera, en Inglaterra tomaron el tema y describieron su preocupación. Fue el periódico Daily Mail, que le dedicó un artículo que fue publicado en su portada de este jueves 26 de febrero, en la que se puede leer que tildaron el momento del delantero como ”deprimente”.

”Cavani ha tenido que lidiar con constantes problemas de lesiones a medida que se acerca al final de sus 30 años. Desde febrero de 2023, el delantero ha acumulado 13 lesiones, perdiéndose 36 partidos, no muy lejos de una temporada completa”, expone el portal británico sobre Edinson Cavani, que tuvo su paso por el Reino Unido al vestir la camiseta del Manchester United.

En esa misma línea, Daily Mail también se hizo eco de las declaraciones de Oscar Ruggeri, que en ESPN, palabras más, palabras menos, le recomendó a Cavani que se retire. ”Juega un poco, quizá falla un gol, y veo a algunos que se ríen, otros se burlan de él y creo que es tan grande que tiene que tomar la decisión él mismo, no nosotros. Tiene que decidir que si su cuerpo no aguanta más, no puede más. La carrera que tuvo, ¿qué más le va a dar? Dice que no puede más. No tiene deudas. Vino, lo intentó, pero físicamente no pudo”, fue la cita del medio a raíz de lo que opinó el Cabezón.

Edinson Cavani sería titular este sábado frente a Gimnasia de Mendoza

En medio de estas críticas que ya trascienden Argentina y Sudamérica en general, Claudio Úbeda está pensando en conformar un binomio ofensivo con el uruguayo y Adam Bareiro para el compromiso con Gimnasia y Esgrima de Mendoza de este sábado en la Bombonera por la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga Profesional del Fútbol Argentino.

Quizás, al juntarse con el paraguayo, que viene con energías renovadas y que arrancó con el pie derecho al marcar un doblete en la victoria 2 a 0 del Xeneize sobre Gimnasia de Chivilcoy por los 32vos de Final de la Copa Argentina, el ex PSG y Napoli, entre otros, logra romper la sequía que ya acumula más de cuatro meses.