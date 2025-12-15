Ángel Correa, de héroe a villano en la Final de la Liga MX que perdió con Tigres

Los Tigres de la UANL de Ángel Correa cayeron en los penales con el Deportivo Toluca de Antonio Mohamed, en la Final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El exdelantero de San Lorenzo y Atlético de Madrid le había dado la ventaja a su equipo en la ida que ganaron 1 a 0, pero en el encuentro de vuelta el conjunto del Turco venció 2 a 1, por lo que debieron definir el certamen en la tanda de penales.

Fue ahí en donde los jugadores argentinos no estuvieron del todo finos. La primera ejecución estuvo a cargo del ex Gimnasia de La Plata Nicolás Ibáñez, quien no pudo vencer al arquero del Toluca Luis Manuel García. Más tarde, en el quinto turno, aparecería Angelito, que anotó para empatar la instancia con 4 goles por lado.

Sin embargo, la tanda se estiró de tal manera que Ángel Correa debió volver a hacerse cargo del lanzamiento. Iban 8 a 8 cuando, primero, el ex Newell’s Old Boys Nahuel Guzmán, guardameta de los Tigres de la UANL, se hizo cargo de la ejecución, pero no tuvo la puntería suficiente para sentenciar el cruce. Acto seguido, le devolvió gentilezas a su colega Luis Manuel García.

Fue ahí cuando Correa tuvo una nueva chance para que el equipo de Nuevo Léon se pusiera por delante en el tanteador. No obstante, esta vez el arquero le tapó su ejecución. De esa forma le dejó servido el título a Alex Vega que acertó y decretó el sufrido triunfo para los Diablos Rojos.

Tweet placeholder

El Deportivo Toluca de Antonio Mohamed arrasó en 2025 con la Liga MX

El Deportivo Toluca, con su consagración en el Torneo Apertura 2025, cerró un año excepción en el ámbito local. Es que además se adjudicó el Torneo Clausura y el Trofeo de Campeón de Campeones. Y como si fuera poco, se quedó con el Campeones Cup, el duelo que anualmente mide al campeón de la Liga MX con el de la MLS.

Publicidad

Publicidad

ver también Tras su partido vs. Atlético de Madrid, en España comparan a Bruno Cabral con Julián Alvarez

ver también Se hizo una constante: nuevas críticas a Julián Alvarez, ahora por su partido vs. Valencia

Antonio Mohamed se enfrentará a Lionel Messi en la Campeones Cup

De esta forma, el Deportivo Toluca confirmó su participación en la Campeones Cup 2026 (además de la Concacaf Champions Cup). Por lo tanto, el conjunto que comanda Antonio Mohamed se tendrá que enfrentar al Inter Miami de Lionel Messi y Rodrigo De Paul, flamantes campeones de la Major League Soccer.

En síntesis

Ángel Correa falló el penal decisivo en la final del Apertura 2025 ante Toluca.

El Deportivo Toluca de Antonio Mohamed se coronó campeón de la Liga MX en penales.

Toluca enfrentará al Inter Miami de Lionel Messi en la Campeones Cup 2026.