El drama de Carrascal: lo echaron ante Palmeiras, los hinchas de Flamengo fueron a su casa y estaba de fiesta con mujeres

El ex River es el protagonista de una enorme polémica, al mismo tiempo que fue convocado al Mundial con Colombia.

Jorge Carrascal no atraviesa un gran momento en Brasil. Tal es así que fue expulsado a los 20 minutos del primer tiempo en el partido estelar que terminó en derrota por 3-0 ante Palmeiras, pero eso no es todo. Horas más tarde, la barrabrava de Flamengo fue a buscarlo a su casa, pero estaba de fiesta con muchas mujeres y desató un nuevo escándalo en Sudamérica.

Apenas habían transcurrido unos pocos minutos del partido y el volante creativo vio la tarjeta roja por una patada en la cara, por lo que debió abandonar el campo de juego aún con el marcador parcial de 0-0. Claro que al perder el duelo entre los gigantes del país, la Torcida decidió tomar represalias, fiel al estilo que predomina en el futbol brasileño ante un resultado adverso.

É papo de MMA 😱 pic.twitter.com/3XQlULHhB7 — SE Palmeiras (@Palmeiras) May 24, 2026

Lo cierto es que los torcedores de Flamengo fueron a su casa, con el objetivo de tener un diálogo para expresarle el enojo por su rendimiento más reciente. Sin embargo, Carrascal estaba celebrando su cumpleaños con muchos invitados, música alta y luces que decoraban el lugar. Por si faltaba algún detalle más, en ese momento también ingresaban mujeres invitadas por él mismo.

El domicilio del futbolista se encuentra en una de las zonas más exclusivas de Río de Janeiro, donde la seguridad es uno de los puntos más fuertes. Pero como el núcleo duro de la hinchada del Mengao se acercó sin hacer ningún tipo de conflicto, pudieron llegar hasta las inmediaciones sin mayores complicaciones. Así la cosas, los videos se viralizaron rápidamente y abrieron una nueva polémica.

🇧🇷🇨🇴 Jorge Carrascal fue EXPULSADO AYER vs Palmeiras.



HOY es su CUMPLEAÑOS, y los Torcedores de Flamengo se acercaron hasta su casa para dialogar amablemente, porque se enteraron que tenía preparada una mega fiesta.



Incluso SE ENCONTRARON A ALGUNAS DE LAS CHICAS que Carrascal… pic.twitter.com/ymGGloWOaT — 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) May 25, 2026

Publicidad

El oriundo de Cartagena está inmerso en una actualidad no muy favorable a sus 28 años. No obstante, fue convocado a la Copa del Mundo 2026 para representar a la Selección de Colombia, que quiere dar la sorpresa de una vez por todas. Como ya se sabe, está muy bien considerado por Néstor Lorenzo, por lo que decidió incluirlo en la nómina definitiva de cara a la cita máxima.

Jorge Carrascal en la Selección de Colombia. (Getty Images)

La lista completa de la Selección Colombia

ARQUEROS: Vargas, Montero, Ospina.

DEFENSORES: Sánchez, Lucumí, Ditta, Mina, Muñoz, S. Arias, Mojica, Machado.

VOLANTES: Ríos, Lerma, Castaño, Portilla, Puerta, J. Arias, Carrascal, Quintero, James Rodríguez, Campaz.

Publicidad

DELANTEROS: Hernández, Díaz, Suárez, Gómez, Córdoba.

El fixture de Colombia en el Mundial 2026