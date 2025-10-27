Es tendencia:
Leonardo Astrada apuntó contra Gallardo tras las eliminación de River en la Copa Argentina: “Es el mayor responsable”

El ex jugador y director técnico del Millonario se refirió al presente del equipo. Los futbolistas y el Muñeco, los acusados.

Por Nahuel De Hoz

Marcelo Gallardo, entrenador de River.
© GettyMarcelo Gallardo, entrenador de River.

El presente futbolístico que atraviesa River es realmente malo. Rachas negativas que no ocurrían hace décadas, la eliminación de la Copa Libertadores ante Palmeiras y ahora quedó afuera de la Copa Argentina contra Independiente Rivadavia. En ese contexto adverso, Leonardo Astrada apuntó contra Marcelo Gallardo por su rol relevante al frente del plantel profesional.

Cabe recordar que el Negro conoce muy bien al Muñeco. No solo lo vio debutar en Primera División y compartió plantel con él en sus etapas como jugadores, sino que también lo dirigió durante 2009 y 2010, en el segundo ciclo del ex volante central. Además, por si faltaba algún ítem, también lo enfrentó como director técnico en 2015, por lo que conoce todas las facetas.

Lo cierto es que Astrada no ocultó su opinión sobre el momento en el que está inmerso el conjunto de Núñez. Lejos de gambetear la cuestión, el ahora panelista de ESPN aprovechó unos instantes al aire para dejar en clara su postura. “El problema que tiene Gallardo es que, futbolísticamente, los jugadores no le están respondiendo“, sentenció con un tono contundente.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, la leyenda viva del Millonario amplió su discurso al respecto. “Pero no es que no le responden hoy, no le responden desde principio de año”, expresó muy pocos segundos después para continuar con lo dicho. Y a modo de conclusión, para que no queden dudas de su pensamiento, manifestó: “Es el mayor responsable”.

Leonardo Astrada, ex jugador y director técnico de River.

Leonardo Astrada, ex jugador y director técnico de River.

Inmediatamente después, se tomó unos segundos para expandir su análisis. “Esto pasa porque vos tenés una discontinuidad en cuanto a las lesiones de los jugadores. Si te fijás el equipo que pone en campo, hay que ver el tiempo que estuvieron parados: nunca van a llegar al 100% y en sus condiciones para poder rendir en el nivel que River los necesita”, explicó en la señal deportiva.

En cuanto a la constante rotación de futbolistas, reveló: “Marcelo les está dando oportunidades a todos porque nadie juega como para quedarse dentro del campo“. Luego, sobre las cuestiones físicas, sumó: “Hay que ver puertas para adentro qué hacés para que los jugadores se lesionen: o es responsabilidad del trabajo que se hace o es porque los jugadores no se cuidan“.

Para culminar sus declaraciones, Astrada cerró: “Dependés de resultados. No hubo ningún cambio. Tiene la espalda que cualquier otro no, por eso sigue”. Para terminar con el discurso, el Negro dejó una conclusión final. “Este River no me da confianza. Quisiera que River funcione perfectamente y que gane por dos goles, pero hace rato que no tiene funcionamiento“, expresó.

Leonardo Astrada, ex jugador y director técnico de River, ahora panelista de ESPN. (Captura ESPN)

Leonardo Astrada, ex jugador y director técnico de River, ahora panelista de ESPN. (Captura ESPN)

  • Leonardo Astrada opinó que el DT Marcelo Gallardo es el “mayor responsable” del mal presente de River Plate.
  • Astrada afirmó que los jugadores de River “no le están respondiendo” futbolísticamente desde principio de año.
  • El protagonista Astrada señaló en ESPN que la discontinuidad por lesiones afecta el rendimiento de los jugadores de River.
