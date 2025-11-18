La gloria de River que prefiere que Boca no salga campeón y jugar la Sudamericana: “Si no queda otra”

El panorama de River para clasificar a la Copa Libertadores 2026 es, cuanto menos, dramático. El Millonario enfrenta una situación de “campeón o nada” del Torneo Clausura. Puede ser por cuenta propia, lo cual lo mandaría a fase de grupos, o que otros rivales den la vuelta para liberar una plaza en la Tabla Anual y conformarse con el repechaje. En esa lista ajena aparece nada menos que Boca, provocando una encrucijada en la que participan hasta glorias riverplatenses.

La pregunta del millón se presenta clara: ¿Que Boca sea campeón para ingresar a la Libertadores o directamente jugar la Copa Sudamericana? A la espera de debutar en los playoffs frente a Racing, el nombre de Leonardo Astrada no dudó en dar una opinión.

El Negro, emblema del conjunto de Núñez y campeón de la Libertadores de 1996, presente como panelista en el programa ESPN F90, no tuvo pelos en la lengua de analizar el hipotético escenario en el que el Millonario “sonría” gracias a una consagración de Boca. Y La respuesta fue categórica. “Si no me queda otra, prefiero que otro salga campeón, pero Boca no. Prefiero que Boca no salga campeón y que River vaya a jugar la Sudamericana… Así pienso yo, después otros hinchas pueden pensar distinto“, sentenció.

Luego, el también ex entrenador del club fue crítico con el rendimiento general del equipo “River no tuvo un buen año ni un buen funcionamiento“, sentenció. Por eso, al analizar el escenario que lo lleva a depender de terceros, el Negro reafirmó su postura: “River no puede depender ni de Boca, ni de Argentinos Juniors, ni de Lanús, ni de Rosario Central“.

Leonardo Astrada, ex jugador y director técnico de River.

La tabla y las chances reales de Copa para River

Actualmente, River ya no tiene chances de superar a Rosario Central, Boca ni Argentinos Juniors en la Tabla Anual. Por lo tanto, el Millonario solo tiene tres caminos para acceder a la Libertadores 2026. Primero, ganar el Torneo Clausura, lo que le daría el acceso directo a la Fase de Grupos. Segundo, que uno de los equipos que ya tienen su cupo asegurado (Boca, Central o Argentinos) salga campeón, liberando así una plaza en la Tabla Anual que River ocuparía para ingresar a la Fase Previa. Y por último, si Lanús levanta la Sudamericana y el campeonato local, también le dará una mano a Gallardo y compañía.

Lo cierto es que, la tajante opinión de Astrada deja en claro, al menos, uno de los costados del pensamiento popular riverplatense: el precio de ver a Boca campeón para poder clasificar a la Libertadores es demasiado alto.

Datos clave