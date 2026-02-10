En el mundo River están tratando de mejorar el presente tras la durísima caída ante Tigre, donde Marcelo Gallardo necesita que sus jugadores, rápidamente, levanten el nivel. Mientras tanto, los directivos continúan trabajando en el mercado de pases, ya que hay países que aún poseen habilitación para incorporar.

Tanto en Brasil como en Estados Unidos, el período de fichajes sigue abierto. Y desde la MLS llegó una oferta por Matías Galarza Fonda, uno de los futbolistas más repudiados por el hincha millonario, que durante el último año pidió a gritos por su salida. Sobre todo después de lo que fue su reacción en el gol de Gastón Martirena, que provocó la clasificación de Racing a los cuartos de final del Torneo Clausura, en noviembre pasado.

Según pudo confirmar BOLAVIP, desde la dirigencia de Colorado Rapids, equipo estadounidense que en la última temporada ni siquiera ingresó a los Playoffs, enviaron una oferta para llevarse al mediocampista paraguayo que sueña con disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Pese a que todavía no disputó un solo minuto de la temporada, a este medio le indicaron que fue el presidente Stefano Di Carlo quien desestimó la propuesta que llegó en enero pasado por parte de la franquicia fundada en junio de 1995. Y es que confían ciegamente en Galarza Fonda, quien tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2028, por el que ya rechazaron la chance de que se fuera a Vélez.

Matías Galarza Fonda ante Jhohan Romaña. (Getty Images)

Los números de Matías Galarza Fonda en River

En lo que va de su estadía en el Millonario, el futbolista paraguayo de 23 años disputó un total de 14 compromisos entre todas las competencias. Aún no aportó goles o asistencias.

