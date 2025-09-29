River acumula cuatro derrotas al hilo: el último antecedente, quién era el DT y los referentes del plantel

Son días complicados para River. Los resultados no acompañan, pero lo más preocupante es el juego. Si bien es escolta de Deportivo Riestra en la Zona B del Torneo Clausura y está segundo en la anual, la realidad es que en 2025, los de Marcelo Gallardo nunca encontraron sostener un buen nivel, hubo buenos partidos, pero fueron aislados.

Cuando los resultados se dan, el irregular funcionamiento pasa a un segundo plano, pero cuando las derrotas se empiezan a acumular, se sufre una dura eliminación en la Copa Libertadores, ahí queda expuesto en rendimiento y la principal crítica de los hinchas de River pasa por ahí.

El pasado domingo, River recibió a Deportivo Riestra por la décima jornada de la Zona B del Torneo Clausura y cayó por 2 a 1. De esta manera, el Millonario acumuló su cuarta derrota consecutiva: las dos contra Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores y las sufridas por el Torneo Clausura frente a Atlético Tucumán y el Malevo.

La mala racha de River

River 1 – 2 Palmeiras (Copa Libertadores)

Atlético Tucumán 2 – 0 River (Torneo Clausura)

Plameiras 3 – 1 River (Copa Libertadores)

River 1 – 2 Deportivo Riestra (Torneo Clausura)

¿Cuándo fue la última vez que River perdió cuatro partidos seguidos?

La última vez que River acumuló cuatro derrotas consecutivas fue en marzo de 2010. La seguidilla comenzó de la peor manera: ante Boca en la Bombonera con un 2 a 0 en contra, luego siguió en el Monumental ante Argentinos Juniors cuando perdió por 1 a 0. El siguiente partido fue contra Lanús en el Sur, también con derrota por la mínima y la última caída fue en Núñez frente a Newell´s, también por 1 a 0.

¿Quién era el entrenador en ese momento y quiénes eran los referentes del plantel?

El entrenador de River en el Clausura 2010 fue Leonardo Rubén Astrada, un referente del club que había tenido un buen primer ciclo al frente del equipo allá por los años 2004 y 2005. En cuanto a los jugadores referentes de aquel equipo se destacaban Marcelo Gallardo, Matías Almeyda, Oscar Ahumada y también había jugadores de la talla de Mauro Rosales y un Roberto Pereyra que daba sus primeros pasos en Primera.

