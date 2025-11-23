Los 4 puestos que busca reforzar River en el próximo mercado de pases y qué nombres suenan

La cabeza de todo el mundo River ahora mismo está en ganarle a Racing el próximo lunes y avanzar a los cuartos de final del Torneo Clausura, aunque también en mejorar el nivel. Las últimas semanas del equipo de Marcelo Gallardo fueron muy malas desde el juego y también desde los resultados. Desde el 14 de septiembre hasta los días que corren, el Millonario ganó solamente dos partidos: uno ante la Academia por la Copa Argentina y el otro frente a Talleres por el Torneo Clausura.

Así y todo, logró meterse en los octavos de final del Torneo Clausura, donde el próximo lunes desde las 19.15 horas se verá las caras ante Racing en Avellaneda. Por otro lado, en la tabla anual quedó cuarto y, hasta el momento jugará la Copa Sudamericana en 2026.

Aunque eso puede cambiar y para eso necesita ganar el torneo local -de esa manera ingresaría desde fase de grupos- o esperar a que lo hagan Rosario Central, Boca, Argentinos Juniors o Lanús, aunque de ser así, los de Núñez ingresarán desde la Fase 2, popularmente conocida como repechaje.

Si bien el foco está puesto en la competencia, en Núñez también empiezan a pensar en la conformación del plantel para el año que viene, aunque será determinante saber qué competiciones se jugarán. Lo que es seguro es que no habrá movimientos hasta que no se termine de jugar el Torneo Clausura, pero sí ya hay algunos nombres en carpeta y en qué posiciones se buscarán refuerzos.

¿Qué puestos buscará reforzar River?

En River se irán muchos jugadores y algunos puestos quedarán con poco recambio. Por tal motivo, el Millonario irá en la búsqueda de un marcador central ante las posibles salidas de Paulo Díaz y Sebastián Boselli, de un lateral por izquierda -se irá Milton Casco- de un volante central -Enzo Pérez no continuará- y también de un delantero de área ya que Miguel Borja se irá. También existe la posibilidad que se marche Fabricio Bustos y ahí habrá que reforzar el lateral derecho.

También hay que contemplar que de cara al 2026, Marcelo Gallardo tendrá en cuenta a algunos de los chicos que en este 2025 se destacaron en Reserva y serán alternativas, como puede ser el caso de Agustín Obregón, que ingresó ante Vélez por Bustos o también de Agustín Ruberto y Joaquín Freitas para reforzar la ofensiva.

Los nombres que están en carpeta

Desde Núñez todavía no quieren hablar de nombres propios, pero Bolavip pudo saber que un delantero que interesa de cara al próximo mercado de pases es Luciano Gondou, que ya pasó por las Inferiores del club y ahora se desempeña en Zenit de Rusia. Otro nombre que está en carpeta es el de Mateo Del Blanco, lateral por izquierda de Unión de Santa Fe que es el actual máximo asistidor del Torneo Clausura.

Luciano Gondou. (Foto: @lucianogondou).

¿Qué jugadores dejarían River a fin de año?

Ignacio Fernández (finalización de contrato)

Enzo Pérez (finalización de contrato)

Miguel Ángel Borja (finalización de contrato)

Gonzalo Martínez (finalización de contrato)

Milton Casco (finalización de contrato)

Federico Gattoni (finalización de contrato)

Paulo Díaz (razones futbolísticas)

Fabricio Bustos (razones futbolísticas)

Sebastián Boselli (razones futbolísticas)

Matías Galarza Fonda (razones futbolísticas)

